दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, जानिए प्लेइंग इलेवन
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम पहले टेस्ट के लिए आमने-सामने हैं। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। शुभमन गिल के नेतृत्व में भारतीय टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ तेम्बा बावुमा की कप्तानी में प्रोटियाज टीम कड़ी चुनौती देने का प्रयास करेगी। ऋषभ पंत की भारतीय टीम में वापसी हो गई है।
प्लेइंग इलेवन
ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
भारत की प्लेइंग इलेवन: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, वाशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (उपकप्तान/विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, और मोहम्मद सिराज। दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन: एडेन मार्करम, रयान रिकेलटन, वायन मुल्डर, तेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेर्रेने (विकेटकीपर), साइमन हार्मर, मार्को यानसन, कॉर्बिन बॉश और केशव महाराज। साई सुदर्शन को पहले टेस्ट में मौका नहीं मिला है। वहीं, दक्षिण अफ्रीका की टीम में कगिसो रबाडा नहीं हैं।
हेड-टू-हेड
दोनों टीमों के बीच लगभग बराबरी का रहा है मुकाबला
टेस्ट क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक 44 मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान भारतीय टीम को 16 मैच में जीत मिली है और 18 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। 10 मैच दोनों टीमों के बीच ड्रॉ रहे हैं। भारत की धरती पर दोनों टीमों के बीच 19 टेस्ट खेले गए हैं। 11 मैच में भारतीय टीम को जीत और 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा (ड्रॉ- 3) है।
मैदान
दोनों टीमों का ऐसा रहा है कोलकाता में प्रदर्शन
भारत ने कोलकाता में अब तक कुल 42 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से 13 में जीत दर्ज की है और 9 में हार का सामना किया है। इनके अलावा 20 टेस्ट भारत के ड्रॉ पर भी समाप्त हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका ने ईडन गार्डन ने अपना पहला टेस्ट मैच 1996 में खेला था। इस मैदान पर प्रोटियाज टीम ने कुल 3 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 1 में जीत दर्ज की है और 2 में हार का सामना किया है।
नजरें
इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें
केएल राहुल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछली घरेलू सीरीज में 3 पारियों में 196 रन बनाए थे। उनका हालिया प्रदर्शन शानदार रहा है। जसप्रीत बुमराह ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 8 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 20.76 की औसत के साथ 38 विकेट लिए हैं। वह भारत में 17.59 की औसत के साथ 54 विकेट ले चुके हैं। कगिसो रबाडा ने भारत के खिलाफ 14 टेस्ट में 22.60 की औसत से 55 सफलताएं हासिल की।