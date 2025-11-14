दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, जानिए प्लेइंग इलेवन 

हेड-टू-हेड दोनों टीमों के बीच लगभग बराबरी का रहा है मुकाबला टेस्ट क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक 44 मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान भारतीय टीम को 16 मैच में जीत मिली है और 18 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। 10 मैच दोनों टीमों के बीच ड्रॉ रहे हैं। भारत की धरती पर दोनों टीमों के बीच 19 टेस्ट खेले गए हैं। 11 मैच में भारतीय टीम को जीत और 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा (ड्रॉ- 3) है।

मैदान दोनों टीमों का ऐसा रहा है कोलकाता में प्रदर्शन भारत ने कोलकाता में अब तक कुल 42 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से 13 में जीत दर्ज की है और 9 में हार का सामना किया है। इनके अलावा 20 टेस्ट भारत के ड्रॉ पर भी समाप्त हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका ने ईडन गार्डन ने अपना पहला टेस्ट मैच 1996 में खेला था। इस मैदान पर प्रोटियाज टीम ने कुल 3 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 1 में जीत दर्ज की है और 2 में हार का सामना किया है।