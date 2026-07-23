राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय महिला टीम ने रजत पदक जीता था (फाइल तस्वीर)

राष्ट्रमंडल खेल 2022 में शामिल था क्रिकेट, 2026 में क्यों नहीं मिली जगह?

लेखन आदर्श कुमार 10:11 am Jul 23, 202610:11 am

क्या है खबर?

राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 24 साल बाद क्रिकेट की वापसी हुई थी। बर्मिंघम में खेले गए संस्करण में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता था। फाइनल में उसे ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा था। इस बार ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 में क्रिकेट शामिल नहीं है। केवल क्रिकेट ही नहीं, बल्कि 8 अन्य खेल भी इसका हिस्सा नहीं हैं। खेलों का आगाज 23 जुलाई से होने जा रहा है।