राष्ट्रमंडल खेल 2022 में शामिल था क्रिकेट, 2026 में क्यों नहीं मिली जगह?
क्या है खबर?
राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 24 साल बाद क्रिकेट की वापसी हुई थी। बर्मिंघम में खेले गए संस्करण में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता था। फाइनल में उसे ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा था। इस बार ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 में क्रिकेट शामिल नहीं है। केवल क्रिकेट ही नहीं, बल्कि 8 अन्य खेल भी इसका हिस्सा नहीं हैं। खेलों का आगाज 23 जुलाई से होने जा रहा है।
साथ
बढ़ते खर्च के कारण ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो सका खेलों का आयोजन
राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी पहले ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर को सौंपी गई थी।
जुलाई 2023 में विक्टोरिया सरकार ने बढ़ते खर्च का हवाला देते हुए मेजबानी से हाथ खींच लिए। खेलों के भविष्य पर संकट मंडराने लगा।
ऐसे में स्कॉटलैंड के ग्लासगो ने मेजबानी की जिम्मेदारी संभाली।
आयोजन को रद्द होने से बचाने के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन (CGF) और स्थानीय आयोजकों ने बिना सरकारी करदाताओं के पैसे के कम खर्च वाले मॉडल के तहत आयोजन का फैसला किया।
क्रिकेट
इस कारण राष्ट्रमंडल खेल 2026 का हिस्सा नहीं बना क्रिकेट
राष्ट्रमंडल खेल 2026 के आयोजन का खर्च कम रखने के लिए इस बार प्रतियोगिताएं केवल 4 स्टेडियमों में कराई जा रही हैं। खेलों की संख्या 19 से घटाकर 10 कर दी गई है।
इसी कारण क्रिकेट प्रतियोगिता इस बार कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है।
इसके अलावा हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कुश्ती और रग्बी सेवन्स जैसे कई प्रमुख खेलों को भी बाहर कर दिया गया है।
यह फैसला आयोजन को कम लागत में सफलतापूर्वक कराने के उद्देश्य से लिया गया है।
पैसा
अन्य खेलों की तुलना में अधिक खर्चीला होता है क्रिकेट
क्रिकेट का आयोजन अन्य खेलों की तुलना में अधिक खर्चीला माना जाता है। इसके लिए विशेष प्रकार की पिच तैयार करनी पड़ती है।
नियमित रखरखाव करना होता है और बड़ी टीमों की व्यवस्था भी करनी पड़ती है।
इस बार आयोजकों ने ऐसे खेलों को प्राथमिकता दी है, जिन्हें मौजूदा इनडोर एरिना और ट्रैक सुविधाओं में आसानी से आयोजित किया जा सके।
इससे स्टेडियमों में बदलाव की जरूरत कम होगी और आयोजन का कुल खर्च भी नियंत्रित रहेगा।
वापसी
1998 में दक्षिण अफ्रीका ने जीता था स्वर्ण पदक
राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट को पहली बार 1998 में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था। हालांकि, इसके बाद यह खेल लंबे समय तक प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं रहा।
उस साल पुरुषों के 50 ओवर प्रारूप में मैच हुए थे, जिसमें दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीता था।
करीब 24 साल के अंतराल के बाद क्रिकेट ने बर्मिंघम 2022 में वापसी की, जहां केवल महिला टी-20 प्रतियोगिता आयोजित की गई थी।