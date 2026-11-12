IPL 2027 में दिल्ली कैपिटल्स की कौन करेगा कप्तानी? आकाश चोपड़ा ने सुझाए ये नाम 

पंत भी कप्तानी के विकल्प हैं। उनके नेतृत्व में LSG पिछले सीजन में 10वें स्थान पर रही थी।

चोपड़ा का मानना ​​है कि इस ट्रेड के बाद कैपिटल्स को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पंत को सही बल्लेबाजी नंबर पर उतारा जाए।

उन्होंने कहा, "पंत को जब आपने ट्रेड कर लिया है तो उन्हें टॉप-4 में बल्लेबाजी करनी चाहिए। अगर आप उन्हें इससे नीचे बल्लेबाजी के लिए भेजते हैं, तो आप उनकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।"