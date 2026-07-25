राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत को पहला पदक जिताने वाले पॉवरलिफ्टर झंडू कुमार कौन हैं?

उच्च स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए जरूरी न्यूट्रिशन का खर्च उठाने में असमर्थ होने के कारण झंडू सब्जियों का छोटा-मोटा कारोबार करते थे।

व्हीलचेयर न होने के बावजूद वह स्थानीय बाजारों तक लगभग 20 किलोमीटर का सफर तय करते थे।

बाद में गुजारा करने के लिए ई-रिक्शा खरीदने के लिए उन्होंने दोस्तों से पैसे उधार लिए।

टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में झंडू ने बताया कि नेशनल पैरा पावरलिफ्टिंग में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने अपना ई-रिक्शा बेच दिया।