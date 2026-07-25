राष्ट्रमंडल खेल 2026: पैरा पॉवरलिफ्टिंग में झंडू कुमार ने जीता कांस्य पदक, भारत का खाता खुला
क्या है खबर?
ग्लासगो में हो रहे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। पुरुषों के हैवीवेट पैरा पावरलिफ्टिंग फाइनल में झंडू कुमार ने कांस्य पदक अपने नाम किया। झंडू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने दूसरे प्रयास में 190 किलोग्राम वजन उठाया, जिससे उन्हें 130.9 अंक मिले और उन्होंने पोडियम पर अपनी जगह पक्की की। यह उनका इन खेलों में पहला ही पदक है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
प्रदर्शन
196 किलोग्राम का भार नहीं उठा सके झंडू
झंडू ने 181 किलोग्राम वजन सफलतापूर्वक उठाकर शुरुआत की और फिर अपने प्रदर्शन में सुधार किया। 196 किलोग्राम का उन्होंने अपना आखिरी प्रयास किया, लेकिन वे उस वजन को उठाने में सफल नहीं हो पाए।
भारत लाइटवेट इवेंट्स में मेडल जीतने से चूक गया था।
पुरुषों के लाइटवेट फाइनल में अशोक मलिक ने 200 किग्रा का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया और चौथे स्थान पर रहे, जबकि परमजीत कुमार सातवें स्थान पर रहे।
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
🇮🇳 BRONZE! 🥉— Team India (@WeAreTeamIndia) July 24, 2026
The first medal is on the board for #TeamIndia! 🇮🇳
A phenomenal performance by Jhandu Kumar in the Men’s Para Powerlifting Heavyweight event earns us our first Bronze Medal. 💪🥉
A proud start to the campaign—and here’s to many more podium finishes in the days… pic.twitter.com/Wvualfts0W
बयान
पदक जीतने के बाद झंडू ने अपनी खुशी व्यक्त की
पदक जीतने के बाद झंडू ने PTI से कहा, "बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी खुशी है कि हम बयां नहीं कर सके। सबसे पहले हम अपने माता-पिता को फोन करेंगे।"
उन्होंने आगे कहा, "यह बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं भारत के लिए पदक लाया हूं। बहुत अच्छा लगा जब हमने अपना तिरंगा देखा। 2025 में भी मैंने पदक जीते थे। एशियाई चैंपियनशिप में भी मैंने कांस्य पदक जीता था।"
इसके साथ-साथ उन्होंने अपने कोच का आभार व्यक्त किया।