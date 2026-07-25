झंडू कुमार ने जीता पदक (तस्वीर: एक्स/@jon_selvaraj)

राष्ट्रमंडल खेल 2026: पैरा पॉवरलिफ्टिंग में झंडू कुमार ने जीता कांस्य पदक, भारत का खाता खुला

लेखन अंकित पसबोला 07:34 am Jul 25, 202607:34 am

क्या है खबर?

ग्लासगो में हो रहे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। पुरुषों के हैवीवेट पैरा पावरलिफ्टिंग फाइनल में झंडू कुमार ने कांस्य पदक अपने नाम किया। झंडू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने दूसरे प्रयास में 190 किलोग्राम वजन उठाया, जिससे उन्हें 130.9 अंक मिले और उन्होंने पोडियम पर अपनी जगह पक्की की। यह उनका इन खेलों में पहला ही पदक है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।