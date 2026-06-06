कौन है मानव सुथार जिन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में मिला डेब्यू का मौका? 

प्रथम श्रेणी

प्रथम श्रेणी क्रिकेट में ऐसे हैं सुथार के आंकड़े

सुथार घरेलू क्रिकेट में राजस्थान क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं। उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 29 मुकाबले खेले हैं और इसकी 52 पारियों में 25.76 की औसत से 129 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने 8 बार 4 विकेट हॉल और 6 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 8/33 का रहा है। बल्लेबाजी में इस खिलाड़ी ने 48 पारियों में 25.54 की औसत से 945 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से एक शतक और 6 अर्धशतक निकले हैं।