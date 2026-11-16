डेल स्टेन ने विराट कोहली को पहली बार देखकर माना था घमंडी

डेल स्टेन ने विराट कोहली को पहली बार देखकर माना था घमंडी, सुनाया दिलचस्प किस्सा

लेखन भारत शर्मा 06:18 pm Nov 16, 202606:18 pm

क्या है खबर?

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली से जुड़ी अपनी पहली याद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) में साथ बिताए शुरुआती दिनों के दिलचस्प किस्से साझा किए हैं। क्रिकइंफो के कार्यक्रम 'क्रिकेटर्स ऑन क्रिकेटर्स' में फाफ डु प्लेसिस के साथ बातचीत के दौरान स्टेन ने बताया कि अंडर-19 विश्व कप 2008 के फाइनल में जब उन्होंने पहली बार कोहली को देखा था, तो उनके तेवर देखकर वे हैरान रह गए थे।