IPL 2026: RCB के खिलाफ ईशान किशन के कैसे हैं आंकड़े?

IPL 2026: RCB के खिलाफ ईशान किशन के कैसे हैं आंकड़े?
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की शुरुआत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच मुकाबले से होगी। सीजन का पहला मैच 28 मार्च को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु में खेला जाएगा। यह मैच ईशान किशन के लिए खास होगा, क्योंकि वह IPL में पहली बार कप्तानी करते नजर आएंगे। वह चोटिल पैट कमिंस की जगह शुरुआती मैचों में SRH की कमान संभालेंगे। आइए, RCB के खिलाफ उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
आंकड़े
RCB के खिलाफ शानदार है स्ट्राइक रेट
ईशान ने RCB के खिलाफ 14 IPL मैच खेले हैं। इनमें उन्होंने 36.76 की औसत से 478 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 164.82 का है, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं। कम से कम 450 रन बनाने वाले बल्लेबाजों में RCB के खिलाफ ईशान का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर है। हालांकि, वह 3 बार 10 से कम स्कोर पर आउट हुए हैं, जिसमें 2 बार शून्य भी शामिल है।
रिकॉर्ड
99 रन पर आउट हुए थे ईशान
मुंबई इंडियंस (MI) के लिए खेलते हुए ईशान ने IPL 2020 में RCB के खिलाफ 58 गेंदों में 99 रन बनाए थे। यह मैच टाई रहा था, जिसके बाद सुपर ओवर में RCB ने जीत दर्ज की थी। ईशान IPL में 99 पर आउट होने वाले 5 बल्लेबाजों में से एक हैं। इस सूची में विराट कोहली, पृथ्वी शॉ, रुतुराज गायकवाड़ और क्रिस गेल भी शामिल हैं।
करियर
कैसा रहा है ईशान का करियर?
ईशान IPL के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने अब तक 119 मैच (112 पारियां) खेलते हुए 29.10 की औसत और 137.64 के स्ट्राइक रेट से 2,998 रन बनाए हैं। उनके नाम 1 शतक और 17 अर्धशतक दर्ज हैं। IPL 2026 के पहले मैच में वह 3,000 रन का आंकड़ा पार कर सकते हैं। विकेटकीपिंग में भी उनका योगदान अहम रहा है, जहां उन्होंने 59 कैच और 5 स्टंपिंग की हैं।