वेस्टइंडीज ने तीसरे वनडे में पाकिस्तान को हराया, 2-1 से जीती सीरीज 

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने तीसरे और आखिरी वनडे मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 202 रन से हराया। इस जोरदार जीत के साथ ही कैरेबियाई टीम ने सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमाया। ब्रायन लारा स्टेडियम में हुए तीसरे वनडे में मेजबान टीम ने कप्तान शाई होप के शतक (120*) की मदद से 294/6 का स्कोर बनाया। जवाब में पाकिस्तानी टीम सिर्फ 92 रन पर सिमट गई। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा इस तरह से जीती वेस्टइंडीज की टीम वेस्टइंडीज ने ब्रेंडन किंग (5) और कीसी कार्टी (17) के विकेट जल्दी गंवा दिए। वहीं, कप्तान होप ने नाबाद शतक लगाया। उनके अलावा मध्यक्रम में रोस्टन चेज ने 36 रन और जस्टिन ग्रीव्स ने नाबाद 43 रन बनाते हुए टीम का स्कोर 300 के करीब पहुंचाया। जवाब में जेडन सील्स की कहर बरपाती गेंदबाजी (6/18) के सामने पाकिस्तान के विकेटों का पतझड़ लग गया। सलमान आगा ने सर्वाधिक 30 रन बनाए। 8 पाकिस्तानी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके।

पाकिस्तान 5 पाकिस्तानी बल्लेबाज नहीं खोल सके अपना खाता वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में कुल 5 पाकिस्तानी बल्लेबाज शून्य पर आउट हुए। सैम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान, हसन अली और अबरार अहमद अपना खाता भी नहीं खोल सके। मध्यक्रम में बल्लेबाजी के लिए आए सलमान आगा ने 49 गेंदों का सामना करते हुए 30 रन बनाए। मोहम्मद नवाज 23 रन बनाकर नाबाद रहे। हसन नवाज ने 13 रन बनाए। बाबर आजम सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हुए।

होप होप ने जड़ा शतक होप ने 94 गेंदों पर 120* रन (चौके: 10, छक्के: 5) बनाए। अपने वनडे करियर में उन्होंने 142 मैचों में 50.24 की औसत से 5,879 रन बनाए हैं। यह उनका 18वां वनडे शतक था। उन्होंने 29 अर्धशतक भी लगाए हैं। होप ने वेस्टइंडीज के लिए वनडे में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में रामनरेश सरवन को पीछे छोड़ दिया। सरवन ने अपने करियर में 5,804 रन बनाए थे। होप अब वेस्टइंडीज से 7वें सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं।

सील्स सील्स ने लिए 6 विकेट वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज सील्स ने अपने वनडे करियर का पहला 5 विकेट हॉल लिया। उन्होंने अपने 7.2 ओवर में सिर्फ 18 रन देते हुए 6 विकेट लिए। सील्स पाकिस्तान के खिलाफ वनडे मैचों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कैरेबियाई गेंदबाज बने हैं। उन्होंने फ्रैंकलिन रोज का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2000 में किंग्सटाउन में 23 रन देते हुए 5 विकेट लिए थे। सील्स के अब 25 मैचों में 33.16 की औसत से 31 विकेट हैं।