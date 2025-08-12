दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टी-20 में हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को 53 रन से हराते हुए 3 मैचों की सीरीज में फिलहाल 1-1 से बराबरी हासिल की। डार्विन में हुए मैच में मेहमान टीम ने डेवाल्ड ब्रेविस के शतक (125*) की मदद से पहले खेलते हुए 218/7 का स्कोर बनाया। जवाब में मेजबान टीम 17.4 ओवर के बाद 165 रन पर ही सिमट गई। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा इस तरह से जीती दक्षिण अफ्रीकी टीम दक्षिण अफ्रीका ने पावरप्ले के बाद 50 रन बनाते हुए अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट खो दिए थे। इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स (31) और ब्रेविस ने 126 रन की साझेदारी की। अंत तक बल्लेबाजी करने वाले शतकवीर ब्रेविस ने टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 29 रन तक अपने 2 विकेट गंवा दिए। इसके बाद टिम डेविड ने संघर्षपूर्ण पारी (50) खेली, लेकिन जीत नहीं दिला सके।

ब्रेविस ब्रेविस ने लगाया अपना पहला शतक ब्रेविस 56 गेंदों में 12 चौकों और 8 छक्के की मदद से 125 रन बनाकर नाबाद रहे। वह ऑस्ट्रेलिया की धरती पर सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने शेन वाटसन (124*) का रिकॉर्ड तोड़ा। ब्रेविस ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध सर्वोच्च शतकीय पारी खेलने वाले खिलाड़ी बने। उन्होंने रुतुराज गायकवाड़ (123 रन, 2023) को पीछे छोड़ा। वह दक्षिण अफ्रीका की ओर से टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने फाफ डु प्लेसिस (119) को पीछे छोड़ा।

शतक दक्षिण अफ्रीका से दूसरा सबसे तेज शतक ब्रेविस ने 41 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। वह डेविड मिलर के बाद प्रोटियाज टीम से दूसरा सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बने हैं। बता दें कि मिलर ने सिर्फ 35 गेंदों में शतक लगाया था। ब्रेविस ने इस मामले में क्विंटन डिकॉक को पीछे छोड़ा। गौरतलब हो कि डिकॉक ने 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में सिर्फ 43 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था।

जानकारी शतक जड़ने वाले सबसे युवा दक्षिण अफ्रीकी बने ब्रेविस 22 वर्षीय ब्रेविस दक्षिण अफ्रीका की ओर से टी-20 अंतरराष्ट्रीय में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने रिचर्ड लेवी का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 24 साल की उम्र में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ (2012 में) शतक लगाया था।

डेविड टिम डेविड ने लगातार दूसरा अर्धशतक लगाया डेविड ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखते हुए सिर्फ 23 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। यह मौजूदा सीरीज में उनका लगातार दूसरा अर्धशतक रहा। वह 24 गेंदों में 4 चौकों और इतने ही छक्कों की मदद से 50 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें कगिसो रबाडा ने आउट किया। यह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में उनका कुल 8वां अर्धशतक साबित हुआ। उन्होंने सीरीज के पहले मुकाबले में 83 रन बनाए थे।

गेंदबाजी क्वेना मफाका और कॉर्बिन बॉश ने लिए 3-3 विकेट सीरीज के पहले टी-20 में 4 विकेट लेने वाले क्वेना मफाका ने दूसरे टी-20 में 3 विकेट लिए। हालांकि, वह कुछ महंगे साबित हुए। उन्होंने अपने 4 ओवर में 57 रन दिए। कॉर्बिन बॉश आज के मुकाबले में सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने अपने 3 ओवर में 20 रन देते हुए 3 सफलताएं हासिल की। अनुभवी तेज गेंदबाज रबाडा ने 3 ओवर में 21 रन देते हुए 1 विकेट हासिल किया।