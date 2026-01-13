अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम का ऐलान, शमर जोसेफ की वापसी

क्रिकेट वेस्टइंडीज ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ दुबई में 19 जनवरी से शुरू होने वाली 3 मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज के लिए अपनी 16 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम में सितंबर से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज शमर जोसेफ और सलामी बल्लेबाज एविन लुईस की वापसी हुई है, जिन्होंने पिछले साल अगस्त में आखिरी मैच खेला था। इसी तरह रोवमैन पॉवेल, जेसन होल्डर और रोमारियो शेफर्ड को आराम दिया गया है।

टीम अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की टीम वेस्टइंडीज की टी-20 टीम: ब्रैंडन किंग (कप्तान), एलिक अथानाजे, कीसी कार्टी, जॉनसन चार्ल्स, मैथ्यू फोर्डे, जस्टिन ग्रीव्स, आमिर जांगू, शमार जोसेफ, एविन लुईस, गुडाकेश मोती, खैरी पियरे, क्वेंटीन सैम्पसन, जेडन सील्स, रेमन सिमंड्स, शमर स्प्रिंगर, शिमरन हेटमायर। सीरीज के निधार्रित कार्यक्रम के अनुसार, वेस्टइंडीज की टीम 14 जनवरी को अपने घर से रवाना होगी और 16 जनवरी तक संयुक्त अरब अमीरात (UAE) पहुंच जाएगी। उसके बाद 19, 21 और 22 जनवरी को दुबई में मैच खेले जाएंगे।

कप्तानी शाई होप की अनुपस्थिति में ब्रैंडन किंग संभालेंगे टीम की कमान वेस्टइंडीज के टी-20 कप्तान शाई होप के SA20 में व्यस्त होने के कारण अनुपलब्ध होने के कारण ब्रैंडन किंग को कार्यवाहक कप्तान नियुक्त किया है। किंग इससे पहले 2024 में घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी-20 सीरीज में वेस्टइंडीज की कप्तानी कर चुके हैं। उस दौरान उन्होंने बल्ले से 79, 36 और 44 रन बनाकर शानदार प्रदर्शन किया था। ऐसे में टीम को इस बार भी उनसे शानदार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी।

मौका क्वेंटिन सैम्पसन को पहली बार मिला टीम में मौका टीम में एक नया चेहरा क्वेंटिन सैम्पसन भी शामिल हैं, जिन्हें पहली बार अंतरराष्ट्रीय टीम में बुलाया गया है। उन्होंने 2025 कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) में शानदार प्रदर्शन किया था। ESPN क्रिकइंफो के अनुसार, सैम्पसन गुयाना अमेजन वॉरियर्स के तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, जिनकी स्ट्राइक रेट 151.57 की रही थी। बता दें कि सैम्पसन को टीम के प्रमुख विस्फोटक बल्लेबाज रोवमैन पॉवेल की जगह टीम में शामिल किया गया है।

