टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ वेस्टइंडीज के सबसे कम टीम स्कोर

वेस्टइंडीज को 2025 में मुल्तान टेस्ट में 125 रन से हार मिली थी।

उस मैच में पाकिस्तान के 230 के स्कोर के जवाब में वेस्टइंडीज की पहली पारी 137 रन पर आउट हुई थी।

इसके बाद पाकिस्तान ने दूसरी पारी में 157 रन बनाए।

आखिर में जीत के लिए मिले 251 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की पारी 123 रन पर सिमट गई। पाकिस्तान से नोमान अली ने 5 और साजिद खान ने 4 विकेट लिए थे।