अब्दुल्ला शफीक ने शानदार शतकीय पारी खेली (फाइल तस्वीर)

वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान: अब्दुल्ला शफीक ने अपने टेस्ट करियर का छठा शतक जड़ा, जानिए उनके आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 09:24 am Aug 04, 202609:24 am

क्या है खबर?

पाकिस्तान क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन पाकिस्तान के लिए अब्दुल्ला शफीक ने शानदार शतकीय पारी (107*) खेली। ये उनके टेस्ट करियर का छठा और वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला ही शतक रहा। शफीक के शतक की मदद से दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने 66 ओवर में 266/2 का स्कोर बना लिया था। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।