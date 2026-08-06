पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज को हराया, सीरीज 1-1 से बराबरी की
क्या है खबर?
पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को 8 विकेट से हराया। त्रिनिडाड में खेले गए इस मुकाबले में जीत के लिए मिले 75 रन के छोटे से लक्ष्य का पीछा करते हुए मेहमान टीम ने 2 विकेट खोकर जीत हासिल की। इसके साथ ही 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 से बराबरी पर समाप्त हुई। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
इस तरह से जीती पाकिस्तानी टीम
वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी में सभी विकेट खोकर 344 रन बनाए, जिसमें जस्टिन ग्रीव्स (73) और रोस्टन चेज (70) ने अर्धशतक लगाए।
जवाब में पाकिस्तान ने अब्दुल्ला शफीक के नाबाद शतक (160) की बदौलत 387 रन बनाए। वेस्टइंडीज से जोमेल वारिकन ने 6 विकेट लिए।
पहली पारी के आधार पर पिछड़ने वाली मेजबान टीम अपनी दूसरी पारी में सिर्फ 117 रन पर सिमट गई।
आखिर में छोटे से लक्ष्य को पाकिस्तान ने आसानी से हासिल किया।
शतक
शफीक ने लगाया अपना छठा टेस्ट शतक
शफीक ने अपनी पहली पारी के दौरान 323 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 160 रन बनाए।
यह उनके टेस्ट करियर का छठा और वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला ही शतक साबित हुआ।
अब्दुल्ला ने साल 2024 के बाद अपना पहला टेस्ट शतक लगाया है। साल 2025 में इस खिलाड़ी को सिर्फ 2 टेस्ट खेलने का मौका मिला था।
मैच की दूसरी पारी के दौरान शफीक 24 रन बनाकर नाबाद रहे।
जोमेल वारिकन
जोमेल वारिकन ने पहली पारी में लिए 6 विकेट
वेस्टइंडीज के बाएं हाथ के स्पिनर जोमेल वारिकन ने पाकिस्तान की पहली पारी में 46 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 112 रन देते हुए 6 विकेट लिए।
क्रिकइंफो के अनुसार, टेस्ट मैचों में यह उनका तीसरा 5 विकेट हॉल रहा। दिलचस्प रूप से उन्होंने अपने तीनों ही 5 विकेट हॉल पाकिस्तान के खिलाफ लिए हैं।
वेस्टइंडीज के गेंदबाजों में सिर्फ दिग्गज कर्टनी वॉल्श ने पाकिस्तान के खिलाफ (4) उनसे ज्यादा ये कारनामा किया है।
जानकारी
इस सूची में शामिल हुए शफीक
शफीक अब वेस्टइंडीज की धरती पर चौथे सर्वोच्च स्कोर वाले पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं। उनका 160* रन का स्कोर हनीफ मोहम्मद (ब्रिजटाउन में 337), वजीर मोहम्मद (पोर्ट ऑफ स्पेन में 189) और माजिद खान (जॉर्जटाउन में 167) जैसे खिलाड़ियों के स्कोर से पीछे है।
बाबर
बाबर आजम ने खेली कप्तानी पारी
पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने मैच की दूसरी और अपनी पहली पारी में 88 रन बनाए। उन्होंने शफीक के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 183 रनों की मजबूत साझेदारी की।
उन्होंने 147 गेंदों का सामना करते हुए 10 चौके और एक छक्का लगाया। वह अपने टेस्ट करियर के 10वें शतक से चूक गए।
यह उनका 33वां अर्धशतक साबित हुआ। मैच की चौथी पारी में बाबर ने 30 गेंदों पर नाबाद 24 रन बनाए।
आंकड़े
ग्रीव्स ने पूरे किए अपने 1,000 टेस्ट रन
ग्रीव्स ने पहली पारी में 73 रन बनाए। इस पारी के दौरान, उन्होंने 1,000 टेस्ट रन पूरे किए।
अपनी टीम की दूसरी पारी में 32 गेंदों पर 3 रन बनाने वाले ग्रीव्स ने 18 मैचों में 33.53 की औसत से कुल 1,006 रन बनाए हैं। उनके नाम 2 अर्धशतक और 3 शतक दर्ज हैं।
उन्होंने घरेलू टेस्ट मैचों में 507 रन बनाए हैं, जबकि विदेशी मैदानों पर खेले गए मैचों में उनके नाम 31.18 की औसत से 499 रन हैं।
रिकॉर्ड्स
पाकिस्तान ने लंबे अंतराल के बाद विदेशों में कोई टेस्ट जीता
क्रिकबज के अनुसार, वेस्टइंडीज के खिलाफ इस जीत के साथ पाकिस्तान ने लगातार 4 टेस्ट हारने का सिलसिला खत्म किया।
जुलाई 2023 में श्रीलंका क्रिकेट टीम को हराने के बाद यह उनकी पहली विदेशी टेस्ट जीत भी थी।
पाकिस्तान लगातार 8 मैच हारने का सिलसिला तोड़ने में कामयाब रहा, जो विदेशी टेस्ट में उनकी सबसे लंबी हार की स्ट्रीक थी।
वेस्टइंडीज की धरती पर हुई 10 वेस्टइंडीज-पाकिस्तान सीरीज में से यह 5वीं सीरीज थी जो ड्रॉ रही।