पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज को हराया, सीरीज 1-1 से बराबरी की

ग्रीव्स ने पहली पारी में 73 रन बनाए। इस पारी के दौरान, उन्होंने 1,000 टेस्ट रन पूरे किए।

अपनी टीम की दूसरी पारी में 32 गेंदों पर 3 रन बनाने वाले ग्रीव्स ने 18 मैचों में 33.53 की औसत से कुल 1,006 रन बनाए हैं। उनके नाम 2 अर्धशतक और 3 शतक दर्ज हैं।

उन्होंने घरेलू टेस्ट मैचों में 507 रन बनाए हैं, जबकि विदेशी मैदानों पर खेले गए मैचों में उनके नाम 31.18 की औसत से 499 रन हैं।