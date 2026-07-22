वेस्टइंडीज ने आखिरी वनडे में न्यूजीलैंड को हराया, कीवी टीम ने 3-2 से जीती सीरीज

यंग ने 63 गेंदों का सामना किया और 56 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और एक छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 88.89 की रही।

इस पारी के साथ ही उन्होंने वनडे में अपने 2,000 रन भी पूरे कर लिए।

इस खिलाड़ी ने अब तक 63 मुकाबले खेले हैं और इसकी 63 पारियों में 35.34 की औसत से 2,050 रन बनाए हैं।

उनके बल्ले से 4 शतक और 12 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 120 रन रहा है।