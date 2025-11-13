न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की टीम घोषित, जॉन कैंपबेल की हुई वापसी

आंकड़े इन अनकैप्ड खिलाड़ियों को मिला मौका जोहान लेने ने वेस्टइंडीज की ओर से 1 टेस्ट खेला हुआ है। इस तेज गेंदबाज ने अपने लिस्ट-A करियर में 12 मैचों में 34.15 की औसत के साथ 13 विकेट लिए। ऑलराउंडर स्प्रिंगर ने वेस्टइंडीज की ओर से 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। हालांकि, उन्होंने कोई भी वनडे और टेस्ट नहीं खेला है। 26 वर्षीय इस खिलाड़ी ने 46 मैचों में 43 विकेट लिए हैं। बल्लेबाजी में उन्होंने 21.51 की औसत से 710 रन बनाए हैं।

कैम्पबेल कैंपबेल की 6 साल बाद हुई वनडे टीम में वापसी कैंपबेल 6 साल के अंतराल के बाद वनडे टीम में वापस लौटे हैं। उन्होंने अपना आखिरी वनडे मैच 2019 में आयरलैंड के खिलाफ खेला था। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 6 वनडे मैचों में 49.60 की औसत और 115.88 की स्ट्राइक रेट के साथ 248 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 1 शतक भी लगाया है। उन्होंने वेस्टइंडीज की ओर से 25 टेस्ट और 2 टी-20 अंतरराष्ट्रीय भी खेले हैं।

टीम ऐसी है वेस्टइंडीज की टीम अकील होसेन और गुडाकेश मोती, और रेमन सिमंड्स वनडे टीम में नहीं चुने गए हैं। ये तीनों खिलाड़ी पिछले महीने बांग्लादेश के खिलाफ हुई वनडे सीरीज में टीम का हिस्सा थे। अल्जारी जोसेफ, और शमर जोसेफ चोटों के कारण बाहर टीम में नहीं हैं। वेस्टइंडीज की टीम: शाई होप (कप्तान), एलिक एथानाजे, एकीम अगस्टे, जॉन कैंपबेल, कीसी कार्टी, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, जस्टिन ग्रीव्स, अमीर जांगू, जोहान लेने, खैरी पियरे, शेरफेन रदरफोर्ड, जेडेन सील्स, रोमारियो शेफर्ड, और शमर स्प्रिंगर।