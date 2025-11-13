भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: पहले टेस्ट मुकाबले का प्रीव्यू और जरुरी आंकड़े 

हेड-टू-हेड लगभग बराबरी का रहा है आपसी मुकाबला टेस्ट क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 44 मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान भारतीय टीम को 16 मैच में जीत मिली है और 18 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। 10 मैच दोनों टीमों के बीच ड्रॉ रहे हैं। भारत की धरती पर दोनों टीमों के बीच 19 टेस्ट खेले गए हैं। 11 मैच में भारतीय टीम को जीत और 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा (ड्रॉ- 3) है।

भारत इस संयोजन के साथ उतर सकती है भारतीय टीम हाल ही में ध्रुव जुरेल ने दक्षिण अफ्रीका-A के खिलाफ इंडिया-A की ओर से खेलते हुए दोनों पारियों में शतक लगाए थे। ऋषभ पंत की वापसी के बावजूद जुरेल भी प्लेइंग इलेवन में खेलने वाले हैं। नितीश रेड्डी टीम पहले टेस्ट की टीम से रिलीज किए जा चुके हैं। भारत की संभावित एकादश: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (उपकप्तान/विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, और मोहम्मद सिराज।

दक्षिण अफ्रीका ऐसी हो सकती है दक्षिण अफ्रीका की टीम दक्षिण अफ्रीका की टीम में तेम्बा बावुमा की वापसी हुई है। वह पाकिस्तान के खिलाफ पिछली टेस्ट सीरीज में नहीं खेले थे। उनकी गैरमौजूदगी में एडेन मार्करम कप्तानी कर रहे थे। ईडन गार्डन टेस्ट में मेहमान टीम मार्करम से अच्छी पारी की उम्मीद करेगी। दक्षिण अफ्रीका की संभावित एकादश: एडेन मार्करम, रयान रिकेलटन, ट्रिस्टन स्टब्स, टोनी डी जोरजी, तेम्बा बावुमा (कप्तान), काइल वेरिन (विकेटकीपर), सेनुरन मुथुसामी, कॉर्बिन बॉश, वियान मुल्डर, केशव महाराज, और कगिसो रबाडा।

प्रदर्शन इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें राहुल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछली घरेलू सीरीज में 3 पारियों में 196 रन बनाए थे। उनका हालिया प्रदर्शन शानदार रहा है। बुमराह ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 8 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 20.76 की औसत के साथ 38 विकेट लिए हैं। वह भारत में 17.59 की औसत के साथ 54 विकेट ले चुके हैं। ﻿रबाडा ने भारत के खिलाफ 14 टेस्ट में 22.60 की औसत से 55 सफलताएं हासिल की।