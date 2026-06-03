पश्चिम बंगाल सरकार का सौरव गांगुली को झटका, 'Z' श्रेणी की सुरक्षा को घटाकर 'Y' किया

पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( BCCI ) के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने उनकी सुरक्षा में कटौती का आदेश जारी किया है। इसके तहत अब गांगुली को 'Z' की जगह 'Y' श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। व्यापक सुरक्षा पुनर्मूल्यांकन और खतरे की आशंका के विश्लेषण के बाद राज्य के सुरक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है।

सुरक्षा गांगुली को 2023 में मिली थी 'Z' श्रेणी की सुरक्षा गांगुली की सुरक्षा को 2023 में 'Y' से बढ़ाकर 'Z' श्रेणी में अपग्रेड किया गया था। उसके बाद उनके काफिले में बुलेट प्रूफ वाहन और 22 सुरक्षा जवान शामिल किए गए थे। पहले उनके साथ 11 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के सशस्त्र कमांडो तैनात थे। हालांकि, व्यापक सुरक्षा पुनर्मूल्यांकन और खतरे की आशंका के विश्लेषण के बाद सरकार ने गांगुली की 'Z' श्रेणी की सुरक्षा को वापस लेने का निर्णय किया है।

सवाल क्या है 'Y' श्रेणी की सुरक्षा? 'Y' श्रेणी में अब गांगुली की सुरक्षा में 11 सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे। इनमें दो निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO) होंगे। 'Y' श्रेणी की सुरक्षा में कमांडो नहीं होते हैं और यह सुरक्षा राज्य पुलिस के जवानों द्वारा ही दी जाती है। इसमें कोई एस्कॉर्ट वाहन भी नहीं मिलता है। राज्य के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि गांगुली की सुरक्षा में कटौती कोई अलग-थलग निर्णय नहीं है, बल्कि यह VIP सुरक्षा प्रोटोकॉल के राज्यव्यापी पुनर्गठन का हिस्सा है।

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