विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

विराट कोहली के टेस्ट संन्यास के लिए अजित अगरकर थे जिम्मेदार? पूर्व क्रिकेटर का बड़ा खुलासा

लेखन आदर्श कुमार 12:01 pm Oct 12, 202612:01 pm

क्या है खबर?

भारतीय दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा ने पिछले साल महज एक सप्ताह के भीतर टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर सभी को चौंका दिया था। रोहित ने IPL 2025 के दौरान अपने फैसले का ऐलान किया, जबकि कोहली ने कुछ दिन बाद टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा। कोहली के फैसले से सबसे ज्यादा हैरानी हुई क्योंकि इंग्लैंड दौरे पर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज होनी थी। अब इस पूरे मामले पर पूर्व खिलाड़ी वसीम जाफर का बयान आया है।