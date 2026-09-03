एशियाई खेलों में वीवीएस लक्ष्मण होंगे भारतीय क्रिकेट टीम के कोच- रिपोर्ट 

लक्ष्मण भारतीय क्रिकेट टीम के साथ करीब से जुड़े रहे हैं और जरूरत पड़ने पर उन्होंने अंतरिम कोच की भूमिका भी निभाई है।

उनकी हालिया कामयाबी युवा भारतीय टीम को जिम्बाब्वे में टी-20 सीरीज में 3-0 से जीत दिलाना रही है। इस सीरीज में गंभीर उपलब्ध नहीं थे।

जिम्बाब्वे सीरीज से ठीक पहले भारत को इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे पर टी-20 सीरीज में हार मिली थी। गंभीर उन दौरों पर टीम के साथ थे।