एशियाई खेलों में वीवीएस लक्ष्मण होंगे भारतीय क्रिकेट टीम के कोच- रिपोर्ट
क्या है खबर?
आगामी 19 सितंबर से जापान में एशियाई खेलों का आयोजन होना है, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम भी हिस्सा लेगी। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पुरुष टीम और हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में महिला टीम स्वर्ण पदक के लिए दावेदारी पेश करेंगी। PTI के मुताबिक, इन खेलों में वीवीएस लक्ष्मण भारतीय टीम के साथ कोच के तौर पर रहने वाले हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
रिपोर्ट
व्यस्त कार्यक्रम के चलते कोचिंग करेंगे लक्ष्मण
दरअसल, सितंबर-अक्टूबर में भारतीय पुरुष टीम का बेहद व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है।
भारत को 13-17 सितंबर के बीच अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज खेलनी है।
इसके बाद 27 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच वनडे और टी-20 में वेस्टइंडीज की मेजबानी करनी है।
ऐसे में वेस्टइंडीज के विरुद्ध सीरीज में गौतम गंभीर टीम के साथ रहेंगे, जबकि इसी समय एशियाई खेलों में लक्ष्मण के साथ सहायक कोच के रूप में सुनील जोशी, ऋषिकेश कानिटकर और सुभादीप घोष मौजूद होंगे।
कोचिंग
लक्ष्मण अंतरिम कोच के तौर पर रहे हैं सफल
लक्ष्मण भारतीय क्रिकेट टीम के साथ करीब से जुड़े रहे हैं और जरूरत पड़ने पर उन्होंने अंतरिम कोच की भूमिका भी निभाई है।
उनकी हालिया कामयाबी युवा भारतीय टीम को जिम्बाब्वे में टी-20 सीरीज में 3-0 से जीत दिलाना रही है। इस सीरीज में गंभीर उपलब्ध नहीं थे।
जिम्बाब्वे सीरीज से ठीक पहले भारत को इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे पर टी-20 सीरीज में हार मिली थी। गंभीर उन दौरों पर टीम के साथ थे।