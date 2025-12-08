विराट कोहली बनाम रोहित शर्मा: इस साल वनडे में दोनों खिलाड़ियों का कैसा रहा प्रदर्शन? 

दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में कोहली ने बनाए सर्वाधिक रन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में कोहली ने 3 पारियों में 151.00 की औसत के साथ सर्वाधिक 302 रन बनाए, जिसमें 2 शतक शामिल हैं। उन्होंने 1 अर्धशतक भी लगाया। वहीं,﻿ रोहित ने 3 पारियों में 48.66 की औसत से 146 रन बनाए, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल रहे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कोहली ने 5 पारियों में 218 रन (शतक-1) बनाए, जबकि रोहित ने 5 ही पारियों में 180 रन (अर्धशतक-1) बनाए थे।

कोहली इस साल सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय रहे कोहली कोहली ने इस साल वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए। उन्होंने 13 मैचों में 65.10 की औसत और 96.15 की स्ट्राइक रेट से 651 रन बनाए। उन्होंने इस साल 7 स्कोर 50+ रन के किए, जिनमें 3 शतक शामिल रहे। 2025 में उनका पहला शतक पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी मैच में था। उन्होंने बाकी 2 शतक हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के दौरान लगातार मैचों में बनाए थे।

रोहित कोहली से सिर्फ 1 रन पीछे रहे रोहित रोहित की कप्तानी में भारतीय टीम ने इस साल चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। इसके बाद उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया। इसके बावजूद रोहित ने 14 वनडे में 50 की औसत और 100.46 की स्ट्राइक रेट से 650 रन बनाए। इसमें 24 छक्के भी शामिल रहे। इस साल रोहित ने 6 बार 50 रन का आंकड़ा पार किया, जिसमें उन्होंने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-1 शतक भी अपने नाम किए।

2025 इस साल कोहली ने ये प्रमुख रिकॉर्ड्स बनाए कोहली के नाम अब 53 वनडे शतक हैं, जो किसी भी खिलाड़ी के लिए एक ही प्रारूप में सबसे ज्यादा हैं। इस साल की शुरुआत में, वह वनडे में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। उन्होंने श्रीलंकाई दिग्गज कुमार संगाकारा को पीछे छोड़ा था। कोहली के अब 308 मैचों में 58 से ज्यादा औसत से 14,557 रन हो चुके हैं। उन्होंने भारत में खेलते हुए वनडे में 6,500+ रन बनाए हुए हैं।

रोहित वनडे में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने रोहित दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान, रोहित वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी (351) को पीछे छोड़ा था। रोहित अब 355 छक्के लगा चुके हैं। वह वनडे 11,500 रन पूरे करने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने थे। उन्होंने अपने वनडे करियर में 279 मैचों में 49.21 की औसत से 11,516 रन बनाए हैं। उन्होंने 33 शतक भी लगाए हैं।