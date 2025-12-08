रायपुर वनडे में धीमी ओवर गति के चलते भारतीय क्रिकेट टीम पर ICC ने लगाया जुर्माना

भारतीय क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज को 2-1 से जीता था। बीते 3 दिसंबर को रायपुर में हुए मैच में भारतीय टीम को सीरीज की इकलौती हार मिली थी। अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने भारतीय टीम पर धीमी ओवर गति के चलते 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया है। बता दें कि रायपुर वनडे में भारतीय टीम निर्धारित समय तक ओवर पूरे करने में विफल रही थी। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

गलती कप्तान केएल राहुल ने स्वीकारी गलती मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने यह जुर्माना तब लगाया जब भारतीय टीम को 2 ओवर कम फेंके जाने का दोषी पाया गया। शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में टीम की कप्तानी करने वाले केएल राहुल ने आरोप स्वीकार किया, जिसके चलते किसी तरह की सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी। यह आरोप मैदानी अंपायर रॉड टकर और रोहन पंडित के साथ-साथ तीसरे अंपायर सैम नोगाज्स्की और चौथे अंपायर जयरामन मदनगोपाल ने लगाया था।

नियम क्या कहता है ICC का नियम? ICC के आर्टिकल 2.22 के अंतर्गत धीमी ओवर गति के अपराध आते हैं। ICC के नियम के तहत, किसी टीम ने तय समय के अंदर जितने ओवर कम फेंके होते हैं उसके टीम के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टॉफ के सदस्यों को प्रति ओवर के हिसाब से मैचफीस का 5 प्रतिशत जुर्माने के रूप में देना पड़ता है। चूकिं भारतीय टीम रायपुर वनडे के दौरान 2 ओवर पीछे रह गई तो उस पर 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है।

लेखा-जोखा रायपुर वनडे में दक्षिण अफ्रीका ने 4 विकेट से दर्ज की थी जीत भारत से यशस्वी जायसवाल (22) और रोहित शर्मा (14) के जल्दी आउट होने के बाद कोहली (102) और गायकवाड़ (105) ने शतक लगाए। इनके अलावा कप्तान राहुल ने नाबाद 66 रन की पारी खेलते हुए टीम का स्कोर 358/5 तक पहुंचाया। जवाब में प्रोटियाज टीम से मार्करम (110) ने शतक लगाया। उनके बाद डेवाल्ड ब्रेविस (54) और मैथ्यू ब्रीट्जके (68) ने अर्धशतक लगाकर संघर्ष किया। अंत में कॉर्बिन बॉश (26*) ने उपयोगी योगदान देकर जीत दिलाई।

