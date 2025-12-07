विराट कोहली ने 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' पुरस्कार जीतने के बाद किए सिंहाचलम मंदिर के दर्शन
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने के बाद विशाखापट्टनम स्थित सिंहाचलम मंदिर पहुंचकर वराह लक्ष्मी नरसिम्हा भगवान की विशेष पूजा-अर्चना की। कोहली ने 3 मैचों की इस सीरीज में अपनी फॉर्म वापस हासिल करते हुए 2 शतक और एक अर्धशतक की बदौलत सर्वाधिक रन बनाए। इसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' के पुरस्कार भी नवाजा गया।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें वीडियो
Virat Kohli at Simhachalam Devasthanam Temple, Vishakapatnam 🙏❤️ pic.twitter.com/bFDX5tDuqQ— Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) December 7, 2025
प्रदर्शन
कोहली का वनडे सीरीज में कैसा रहा प्रदर्शन?
कोहली का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन रहा। उन्होंने 3 मैचों में 151 की औसत के साथ 302 रन बनाए। उनके बल्ले से 2 शतक और 1 अर्धशतक निकला। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 135 रन रहा। कोहली साल 2025 में वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने हैं। उन्होंने इस साल 13 मुकाबलों की 13 पारियों में 65.10 की औसत से 651 रन बनाए हैं। इसमें 3 शतक के अलावा 4 अर्धशतक शामिल हैं।
दर्शन
कोहली से पहले गंभीर ने भी किए थे मंदिर के दर्शन
विशाखापट्टनम मैच से पहले मुख्य कोच गौतम गंभीर ने भी सिंहाचलम मंदिर पहुंचकर वराह लक्ष्मी नरसिम्हा भगवान का आशीर्वाद लिया था। सीरीज के आखिरी वनडे में गंभीर की रणनीति और संयोजन बिल्कुल सटीक रहे, जिससे भारत को निर्णायक मैच में 9 विकेट से बड़ी जीत मिली। भारत ने पहले गेंदबाजी करते हुए प्रोटियाज टीम को 270 रन पर समेट दिया और उसके बाद महज 1 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल करते हुए सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमा लिया।