विराट कोहली ने 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' पुरस्कार जीतने के बाद किए सिंहाचलम मंदिर के दर्शन

प्रदर्शन

कोहली का वनडे सीरीज में कैसा रहा प्रदर्शन?

कोहली का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन रहा। उन्होंने 3 मैचों में 151 की औसत के साथ 302 रन बनाए। उनके बल्ले से 2 शतक और 1 अर्धशतक निकला। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 135 रन रहा। कोहली साल 2025 में वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने हैं। उन्होंने इस साल 13 मुकाबलों की 13 पारियों में 65.10 की औसत से 651 रन बनाए हैं। इसमें 3 शतक के अलावा 4 अर्धशतक शामिल हैं।