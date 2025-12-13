विराट कोहली दिल्ली की टीम के साथ चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलेंगे मुकाबले, जानिए पूरी जानकारी  

सरकार कर्नाटक सरकार ने कही ये बात कर्नाटक सरकार ने कहा है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच तभी होंगे जब जस्टिस कुन्हा आयोग की सुरक्षा गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने KSCA अध्यक्ष से मुलाकात की थी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार की क्रिकेट को बेंगलुरु से बाहर ले जाने की कोई योजना नहीं है। शिवकुमार ने कहा कि सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ही अंतिम फैसला लिया जाएगा ताकि भविष्य में किसी तरह की अव्यवस्था न हो।

रिपोर्ट कुन्हा की रिपोर्ट में क्या था? जस्टिस जॉन माइकल कुन्हा आयोग ने बेंगलुरु भगदड़ की जांच की थी। उसने चिन्नास्वामी स्टेडियम को बड़े आयोजनों के लिए अयोग्य घोषित किया था। आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि स्टेडियम की "डिजEइन और संरचना" भारी भीड़ के लिए "अनुपयुक्त और असुरक्षित" है। रिपोर्ट के अनुसार, भविष्य में यहां किसी भी बड़े आयोजन की मेजबानी करना सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर और अस्वीकार्य जोखिम साबित हो सकता है।

