विराट कोहली दिल्ली की टीम के साथ चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलेंगे मुकाबले, जानिए पूरी जानकारी
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली एक बार फिर चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलते नजर आ सकते हैं। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) ने सुरक्षा कारणों के चलते विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली से जुड़े मुकाबलों को अलूर से चिन्नास्वामी स्टेडियम में शिफ्ट करने का फैसला किया है। मौजूदा हालात में कोहली और ऋषभ पंत दोनों को दिल्ली के दल में शामिल किया गया है और दोनों पहले 3 मैचों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं।
दर्शक
आम दर्शक भी देख सकेंगे मैच
KSCA दिल्ली के स्टार खिलाड़ियों को देखते हुए स्टेडियम के कुछ स्टैंड दर्शकों के लिए खोलने पर विचार कर रहा है, ताकि 2,000 से 3,000 दर्शकों को प्रवेश मिल सके। कर्नाटक सरकार की अधिकारियों के साथ बैठक में KSCA के अध्यक्ष वेंकटेश प्रसाद ने चिन्नास्वामी स्टेडियम से जुड़ी जस्टिस जॉन कुन्हा रिपोर्ट की सिफारिशों को यथासंभव लागू करने की प्रतिबद्धता दोहराई। विजय हजारे ट्रॉफी को शुरुआत मानते हुए वहां इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मैच भी हो सकते हैं।
सरकार
कर्नाटक सरकार ने कही ये बात
कर्नाटक सरकार ने कहा है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच तभी होंगे जब जस्टिस कुन्हा आयोग की सुरक्षा गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने KSCA अध्यक्ष से मुलाकात की थी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार की क्रिकेट को बेंगलुरु से बाहर ले जाने की कोई योजना नहीं है। शिवकुमार ने कहा कि सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ही अंतिम फैसला लिया जाएगा ताकि भविष्य में किसी तरह की अव्यवस्था न हो।
रिपोर्ट
कुन्हा की रिपोर्ट में क्या था?
जस्टिस जॉन माइकल कुन्हा आयोग ने बेंगलुरु भगदड़ की जांच की थी। उसने चिन्नास्वामी स्टेडियम को बड़े आयोजनों के लिए अयोग्य घोषित किया था। आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि स्टेडियम की "डिजEइन और संरचना" भारी भीड़ के लिए "अनुपयुक्त और असुरक्षित" है। रिपोर्ट के अनुसार, भविष्य में यहां किसी भी बड़े आयोजन की मेजबानी करना सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर और अस्वीकार्य जोखिम साबित हो सकता है।
घरेलू
इस कारण कोहली को खेलना पड़ रहा घरेलू क्रिकेट
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की घरेलू क्रिकेट नीति कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अनुसार अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को भारत के लिए व्यस्त न होने पर अपने राज्य की ओर से खेलने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसी नीति के तहत पिछले सीजन रोहित शर्मा, कोहली और अन्य खिलाड़ियों ने रणजी ट्रॉफी में हिस्सा लिया था। अगरकर ने स्पष्ट किया था कि सभी को विजय हजारे ट्रॉफी खेलना होगा।