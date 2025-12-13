वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 5,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज और उनके आंकड़े 

वनडे क्रिकेट के इतिहास में 5,000 रन का आंकड़ा छूना किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़ी उपलब्धि माना जाता है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों ने यह मुकाम असाधारण तेजी से हासिल कर इतिहास रचा है। इन बल्लेबाजों ने कम पारियों में यह कारनामा कर अपनी निरंतरता, तकनीक और आक्रामकता का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। ऐसे में आइए उन बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने इस प्रारूप के इतिहास में सबसे तेज 5,000 रन पूरे किए हैं।

#1 बाबर आजम (97 पारी) पहले स्थान पर पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम हैं। उन्होंने साल 2023 में अपने 99वें वनडे मैच की 97वीं पारी में 5,000 रन का आंकड़ा पार किया था। यह मुकाबला न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला गया था। बाबर ने अपना पहला वनडे मैच 2015 में खेला था और उन्हें 5 हजार रन पूरे करने में 7 साल और 339 दिन लगे। उस मैच में उन्होंने 117 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 107 रनों की पारी खेली थी।

#2 हाशिम अमला (101 पारी) दूसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज हाशिम अमला हैं। उन्होंने 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले में 5,000 वनडे रन पूरे किए थे। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें 104 मैचों की 101 पारियां खेलनी पड़ीं। अमला ने अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2008 में खेला था और उन्हें 5,000 रन पूरे करने में 6 साल और 313 दिन का समय लगा। उस मैच में उन्होंने 66 गेंदों पर 66 रन की पारी खेली थी।

#3 विवियन रिचर्ड्स, शाई होप और विराट कोहली (114 पारी) इस सूची में तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से 3 खिलाड़ी हैं। वेस्टइंडीज के विवियन रिचर्ड्स, शाई होप और भारत के विराट कोहली ने 5,000 वनडे रन पूरे करने के लिए 114-114 पारियां खेलीं थी। पूर्व दिग्गज खिलाड़ी रिचर्ड्स ने साल 1987 में ये कारनामा किया था। कोहली ने साल 2013 में अपने 5,000 रन पूरे किए थे। होप ने साल 2023 में 5,000 वनडे रन पूरे कर इन दिग्गजों की बराबरी की थी।

