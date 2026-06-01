IPL 2026 में जोरदार रहा विराट कोहली का प्रदर्शन, बनाए ये प्रमुख रिकॉर्ड्स

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने जीता। रजत पाटीदार की कप्तानी वाली टीम ने फाइनल में गुजरात टाइटंस (GT) को 5 विकेट से शिकस्त दी। RCB का यह लगातार दूसरा खिताब रहा। इस अभियान में विराट कोहली की अहम भूमिका रही, जिन्होंने इस सीजन में 650 से अधिक रन बनाए। इस बीच 2026 में कोहली के प्रदर्शन और उनके द्वारा बनाए रिकॉर्ड्स के बारे में जानते हैं।

प्रदर्शन खिताब जीतने वाले सीजन में दूसरे सर्वाधिक रन कोहली ने IPL 2026 में 16 पारियों में 56.25 की उम्दा औसत और 165.84 की जोरदार स्ट्राइक रेट के साथ 675 रन बनाए। इस बीच उन्होंने एक शतक और 5 अर्धशतक भी लगाए। वह अब खिताब जीतने वाले सीजन में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। उनसे आगे सिर्फ डेविड वार्नर हैं, जिन्होंने 2016 में सनराइजरर्स हैदराबाद (SRH) की ओर से खेलते हुए 848 रन बनाए थे।

आंकड़े लगातार चौथे सीजन में 600+ रन कोहली ने लगातार चौथे में 600 या उससे अधिक रन बनाने में सफलता हासिल की। इस दिग्गज ने IPL 2025 में 144.71 की स्ट्राइक रेट के साथ 657 रन बनाए थे और RCB ने पहली बार ट्रॉफी जीती थी। इससे पहले IPL 2024 में उन्होंने 154.69 की स्ट्राइक रेट से 741 रन और 2023 में 139.82 की स्ट्राइक रेट से 639 रन अपने नाम किए थे।

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अर्धशतक कोहली ने अपना सबसे तेज अर्धशतक लगाया कोहली ने फाइनल में GT के खिलाफ 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 75 रन की पारी खेलकर नाबाद रहे। यह कोहली के IPL करियर का सबसे तेज अर्धशतक है। इससे पहले उन्होंने 2018 में राजस्थान रॉयल्स (RR) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ 26-26 गेंदों में अर्धशतक पूरे किए थे। इसी तरह साल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ 27 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था।

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आंकड़े IPL के सर्वाधिक संस्करणों में 500+ रन बनाने वाले बल्लेबाज IPL के सर्वाधिक संस्करणों में 500+ रन बनाने का रिकॉर्ड कोहली के ही नाम दर्ज है। IPL इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वाले कोहली ने यह उपलब्धि 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2023, 2024, 2025 और 2026 में हासिल की है। ​​ उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन IPL 2016 में 973 रन था, जो एक ही सीजन में किसी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सबसे अधिक रन हैं। उनके बाद केएल राहुल ने 8 संस्करणों में 500+ रन बनाए हैं।

टी-20 क्रिकेट कोहली 14,000 टी-20 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने IPL 2026 के लीग स्टेज के दौरान कोहली टी-20 क्रिकेट में 14,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बने थे। इस दिग्गज खिलाड़ी ने IPL 2026 के 57वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ अपना 78वां रन बनाकर यह उपलब्धि हासिल की थी। कुल मिलाकर, कोहली यह कारनामा करने वाले सिर्फ छठे बल्लेबाज बने। वह अब क्रिस गेल, डेविड वार्नर, एलेक्स हेल्स, जोस बटलर और कीरोन पोलार्ड की सूची में शामिल हुए थे।