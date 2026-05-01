विराट कोहली 14,000 टी-20 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने, जानिए उनके आंकड़े

विराट कोहली 14,000 टी-20 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली टी-20 क्रिकेट में 14,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इस दिग्गज खिलाड़ी ने IPL 2026 के 57वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ अपना 78वां रन बनाकर यह उपलब्धि हासिल की। कुल मिलाकर, कोहली यह कारनामा करने वाले सिर्फ छठे बल्लेबाज़ बने हैं। बता दें कि वह IPL में 9,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
सूची
इस सूची में शामिल हुए कोहली
कोहली टी-20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले विश्व के सिर्फ छठे बल्लेबाज बने हैं। वह अब क्रिस गेल, डेविड वार्नर, एलेक्स हेल्स, जोस बटलर और कीरोन पोलार्ड ही ये आंकड़ा छूने में सफल हुए हैं। बता दें कि गेल ने 463 टी-20 मैचों में 14,562 रन, हेल्स ने 528 मैचों में 14,449 रन, वार्नर ने 439 मैचों में 14,284 रन, पोलार्ड ने 735 मैचों में 14,482 रन और बटलर ने 14,200 रन बनाए हुए हैं।
आंकड़े
IPL में 9,000 से अधिक रन बना चुके हैं कोहली
कोहली ने IPL 2026 के दौरान ही लीग में अपने 9,000 रन पूरे किए थे। उन्होंने अपने बेमिसाल करियर में लगभग 40 की औसत के साथ 9,100 से अधिक रन बनाए हैं। वह लीग में 9 शतक और 66 अर्धशतक भी लगा चुके हैं। IPL में उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 113 रन रहा है। IPL के इतिहास में कोहली के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज 8,000 रन भी नहीं बना सका है।