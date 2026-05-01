कोहली ने पूरे किए 14,000 टी-20 रन

विराट कोहली 14,000 टी-20 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 12:10 am May 14, 202612:10 am

क्या है खबर?

अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली टी-20 क्रिकेट में 14,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इस दिग्गज खिलाड़ी ने IPL 2026 के 57वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ अपना 78वां रन बनाकर यह उपलब्धि हासिल की। कुल मिलाकर, कोहली यह कारनामा करने वाले सिर्फ छठे बल्लेबाज़ बने हैं। बता दें कि वह IPL में 9,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।