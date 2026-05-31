IPL 2026, फाइनल: विराट कोहली ने जड़ा अपना सबसे तेज अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के सलामी बल्लेबाज विराट कोहली ने गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारी (75*) खेली। यह उनके IPL करियर का 68वां और GT के खिलाफ 5वां अर्धशतक साबित हुआ, जिसे उन्होंने 25 गेंदों में पूरा किया। यह उनके IPL करियर का सबसे तेज अर्धशतक रहा है। उनकी पारी से RCB की टीम लक्ष्य हासिल करने में सफल रही। आइए उनकी पारी और आंकड़े जानते हैं।

बल्लेबाजी कैसी रही कोहली की पारी और साझेदारी? GT से मिले 156 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए RCB को कोहली और वेंकटेश अय्यर (32) ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 62 रन की साझेदारी की। इसके बाद कोहली ने रजत पाटीदार (15) के साथ तीसरे विकेट के लिए 26 और टिम डेविड (24) के साथ 5वें विकेट के लिए 41 रन की साझेदारी निभाई। कोहली 42 गेंदों में 9 चौके और 3 छक्कों से 75 रन बनाकर नाबाद रहे।

रिकॉर्ड कोहली ने जड़ा IPL में अपना सबसे तेज अर्धशतक यह कोहली के IPL करियर का सबसे तेज अर्धशतक है। इससे पहले उन्होंने 2018 में राजस्थान रॉयल्स (RR) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ 26-26 गेंदों में अर्धशतक पूरे किए थे। इसी तरह साल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ 27 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था। कोहली की इस पारी की बदौलत RCB की टीम लगातार दूसरी बार IPL का खिताब जीतने में सफल रही है। वह इस सीजन 650 से अधिक रन बनाने में सफल रहे हैं।

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