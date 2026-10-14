विराट कोहली की पहली लिंक्डइन पोस्ट हुई वायरल, जानिए क्या कहा

कोहली ने अपनी पहली पोस्ट में लिखा, 'मैं हमेशा ऐसा भारत देखना चाहता था जहां हर खेल को देखा जाए और उसका जश्न मनाया जाए और उसे खेला भी जाए। आज यह सपना पहले से कहीं ज्यादा करीब लगता है। नई पीढ़ी साबित कर रही है कि भारत विश्वस्तरीय खिलाड़ी तैयार करने के साथ-साथ वैश्विक मंच पर पहचान बनाने वाले ब्रांड भी खड़े कर सकता है।'

कोहली का मानना है कि भारत में विश्वस्तरीय खिलाड़ी तैयार करने की प्रतिभा है।