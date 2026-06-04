विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से हुए बाहर, जानिए क्या रहा कारण

कार्यक्रम कैसा है अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज का कार्यक्रम? भारत के दौरे पर आने वाली अफगानिस्तान टीम 13 जून को धर्मशाला में पहले वनडे मैच के साथ सीरीज का आगाज करेगी। इसके बाद दूसरा वनडे मुकाबला 17 जून को लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। इसी तरह तीसरा और आखिरी वनडे मैच 20 जून को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सीरीज से पहले दोनों टीमों के बीच 6 से 10 जून तक चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच खेला जाएगा।

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प्रदर्शन कोहली ने IPL 2026 के फाइनल में खेली थी मैच विजयी पारी कोहली ने IPL 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ 42 गेंदों पर नाबाद 75 रन की अर्धशतकीय पारी खेलकर RCB को 5 विकेट से जीत दिलाने में मदद की थी। इस पारी से RCB भी खिताब का बचाव करने में सफल रही। ​​मैच के अंतिम चरण में कोहली को दौड़ते समय थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन उन्होंने शानदार अंदाज में मैच खत्म किया। उन्होंने लीग में 16 मैचों में 56.25 के औसत से कुल 675 रन बनाए थे।

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