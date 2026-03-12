'धुरंधर 2' में यामी गौतम के कैमियो को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानिए कैसा होगा किरदार

किरदार

'धुरंधर 2' में क्या होगा यामी गौतम का किरदार?

बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड के मुताबिक, 'धुरंधर 2' में यामी का कैमियो एक अस्पताल के दृश्य में होगा। उनकी माैजूदगी क्षणिक नहीं होगी, बल्कि एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। रिपोर्ट के अनुसार, यामी का कैमियो "कहानी को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आगे बढ़ाने के लिए रखा गया है।" वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि अभिनेत्री वही खुफिया अधिकारी की भूमिका में दिखेंगी जो उन्होंने विक्की कौशल की फिल्म 'उरी' में निभाया था। हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।