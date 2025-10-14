ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में ये रिकॉर्ड्स बना सकते हैं विराट कोहली 

भारतीय क्रिकेट टीम को 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज खेलनी है। 3 मैचों की आगामी सीरीज में विराट कोहली भी खेलते हुए नजर आएंगे। वह लगभग 6 महीने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने वाले हैं और ऐसे में कोहली के प्रदर्शन पर सबकी नजरें रहेंगी। कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में कुछ अहम रिकॉर्ड्स बना सकते हैं, आइए उन पर एक नजर डालते हैं।

ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक रन वाले भारतीय बन सकते हैं कोहली कोहली ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अब तक कुल 29 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 51.03 की औसत और 89.06 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,327 रन बनाए हैं। वह ऑस्ट्रेलिया में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय बल्लेबाजों में सचिन तेंदुलकर ने 46 पारियों में 1,491 रन और रोहित शर्मा ने 29 पारियों में 1,328 रन बनाए हैं। वह तेंदुलकर और रोहित को पीछे छोड़कर शीर्ष पर पहुंच सकते हैं।

संगाकारा वनडे क्रिकेट में रनों के मामले में संगाकारा को पीछे छोड़ सकते हैं कोहली कोहली ने अपने वनडे क्रिकेट करियर में अब तक 302 मैचों में 57.88 की औसत और 93.34 की स्ट्राइकर रेट के साथ 1,4181 रन बनाए हैं। कोहली विश्व क्रिकेट में तीसरे सबसे ज्यादा रन वनडे बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उनसे ज्यादा रन सिर्फ तेंदुलकर (18,426) और कुमार संगाकारा (14,234) ने ही बनाए हुए हैं। वह 54 रन और बनाते ही संगाकारा को पीछे छोड़ देंगे और दूसरे सर्वाधिक रन वाले बल्लेबाज बन जाएंगे।

आंकड़े ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2,500 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय कोहली को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ बल्लेबाजी करना पसंद है। उन्होंने इस टीम के खिलाफ 50 वनडे में 54.46 की औसत के साथ 2,451 रन बनाए हैं। इस बीच उनकी स्ट्राइक रेट 93.69 की रही है। वह इस टीम के विरुद्ध 2,500 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। बता दें कि अब तक सिर्फ तेंदुलकर (3,077) ही ऐसा कर चुके हैं। वहीं, रोहित (2,407) भी 2,500 रन पूरे कर सकते हैं।