वनडे विश्व कप 2025: बारिश की भेंट चढ़ा श्रीलंका और न्यूजीलैंड महिला टीम का मैच

वनडे विश्व कप 2025 में श्रीलंका का यह दूसरा ऐसा मैच रहा, जो बारिश के चलते बेनतीजा रहा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध होने वाला मैच भी श्रीलंका का बारिश की भेंट चढ़ा था। अब 4 मैचों के बाद श्रीलंका ने अपने 2 मैच हारे हैं और फिलहाल अंक तालिका में 7वें पायदान पर है। दूसरी तरफ कीवी टीम ने अपने 4 में से 1 मुकाबला जीता है और तालिका में 5वें स्थान पर है।

Rain has the final say in Colombo in #NZvSL ☔ #CWC25 | 📝: https://t.co/mtSUxUaOeR pic.twitter.com/nN2PJ6vfdP

अंक तालिका

ये हैं शीर्ष टीमें

ऑस्ट्रेलिया 7 अंक के साथ तालिका में शीर्ष पर मौजूद हैं। उन्होंने अब तक 3 मैच जीते हैं और 1 मैच बेनतीजा रहा है। इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम ने अपने अब तक तीनों मैच जीते हैं और 6 अंको के साथ टीम दूसरे स्थान पर है। तीसरे पायदान पर मौजूद दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम ने 3 मुकाबले जीते हैं और 1 में शिकस्त झेली है। अब तक 2 मैच जीतने वाली भारतीय टीम चौथे स्थान पर है।