विराट कोहली बने दुनिया के नंबर-1 वनडे बल्लेबाज, रोहित शर्मा तीसरे स्थान पर

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली 14 जनवरी को दुनिया के नंबर-1 वनडे बल्लेबाज बन गए हैं। कोहली ने भारतीय टीम के ही स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा को हटाकर शीर्ष स्थान हासिल किया। रोहित अब तीसरे स्थान पर आ गए हैं। कोहली ने हाल में कीवी के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में शानदार 93 रन की पारी खेली थी। इसके बाद उन्हें रैंकिंग में 2 पायदान का फायदा हुआ है। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।

बल्लेबाज साल 2021 के बाद पहली बार नंबर-1 बल्लेबाज बने कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से शानदार फॉर्म में चल रहे कोहली ने अपनी पिछली 5 पारियों में 74, 135, 102, 65 और 93 के स्कोर बनाए हैं। 37 वर्षीय कोहली इससे पहले जुलाई 2021 में नंबर-1 बने थे। उन्होंने पहली बार अक्टूबर 2013 में शीर्ष रैंकिंग हासिल की थी और यह 11वीं बार है जब वह शीर्ष स्थान पर पहुंचे हैं। कुल मिलाकर कोहली 825 दिन तक नंबर-1 रहे हैं, जो किसी भी भारतीय खिलाड़ी में सबसे ज्यादा है।

फायदा इन खिलाड़ियों को हुआ फायदा न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर मिचेल ने पहले वनडे में 71 गेंदों पर 84 रनों की तेज पारी खेलकर उन्होंने वनडे रैंकिंग में एक स्थान की छलांग लगाई है। वह अब कोहली से सिर्फ एक रेटिंग अंक पीछे हैं। पिछली रैंकिंग में शीर्ष पर रहे रोहित फिसलकर तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। भारतीय बल्लेबाजों में शुभमन गिल 5वें और श्रेयस अय्यर 10वें स्थान पर हैं, जबकि केएल राहुल 11वें पायदान पर काबिज हैं।

गेंदबाज इन गेंदबाजों को हुआ फायदा भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को गेंदबाजों की रैंकिंग में 5 स्थान का फायदा हुआ है। वह 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं। जहां वह बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज के साथ संयुक्त रूप से मौजूद हैं। वहीं, न्यूजीलैंड के काइल जैमीसन ने भारत के खिलाफ करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट झटके और 27 स्थान की बड़ी छलांग लगाकर 69वें स्थान पर पहुंच गए। रैंकिंग में वह अर्शदीप सिंह के साथ संयुक्त रूप से काबिज हैं।

टी-20 टी-20 रैंकिंग पर एक नजर पाकिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज बराबरी पर खत्म कराने में अहम भूमिका निभाने वाले वनिंदु हसरंगा को टी-20 रैंकिग में फायदा हुआ है। वह 3 स्थान की छलांग लगाकर दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं, सलमान मिर्जा ने पहले टी-20 में 3 विकेट लेकर 16 स्थान की बड़ी छलांग लगाते हुए 19वां स्थान हासिल किया। बल्लेबाजी रैंकिंग में साहिबजादा फरहान एक पायदान चढ़कर पांचवें और कप्तान आघा सलमान 13 स्थान उछलकर 41वें स्थान पर पहुंच गए हैं।