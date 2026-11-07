विराट कोहली बने न्यूजीलैंड के खिलाफ सर्वाधिक वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज, रिकी पोंटिंग को पछाड़ा

कोहली ने कीवी टीम के खिलाफ अब तक 38 मैच खेले हैं, जिसकी 38 पारियों में 56.51 की औसत और 97.87 की स्ट्राइक रेट से 1,978 रन बनाने में सफल रहे हैं।

इस दौरान उन्होंने 7 शतक और 11 अर्धशतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 154 रन का रहा है।

न्यूजीलैंड में उन्होंने 15 मैचों में 48.35 की औसत और 95.35 की स्ट्राइक रेट से 677 रन बनाए हैं। इसमें एक शतक और 5 अर्धशतक शामिल रहे हैं।