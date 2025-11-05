विराट कोहली और रोहित शर्मा दक्षिण अफ्रीका-A के खिलाफ नहीं खेलेंगे वनडे सीरीज- रिपोर्ट 

दिग्गज भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली दक्षिण अफ्रीका-A के खिलाफ होने वाली आगामी 3 मैचों की अनौपचारिक वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। ये मुकाबले 13, 16 और 19 नवंबर को राजकोट में खेले जाएंगे। इस महीने के अंत में होने वाली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज से पहले दोनों की भागीदारी को लेकर अटकलें थीं। हालांकि, कई रिपोर्ट्स के मुताबिक वे इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। दोनों फिलहाल सिर्फ वनडे प्रारूप खेल रहे हैं।

घोषणा जल्द होगी टीम की घोषणा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) जल्द ही दक्षिण अफ्रीका-A के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए इंडिया-A टीम की घोषणा कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चयनकर्ताओं की इस सीरीज के लिए एक खास योजना है, जिसमें रोहित और कोहली को शामिल करने का इरादा नहीं है। यह फैसला ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में हुई वनडे सीरीज में उनके शानदार प्रदर्शन और फॉर्म को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

संन्यास रोहित और कोहली खेल रहे हैं सिर्फ एक प्रारूप रोहित और कोहली टी-20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। दोनों ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था। रोहित ने 1 अर्धशतक और 1 शतक जड़ते हुए 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का खिताब जीता था, जबकि कोहली ने सिडनी वनडे में नाबाद 74 रनों की पारी खेली थी। भले ही भारत सीरीज हार गया, लेकिन दोनों की फॉर्म ने 2027 विश्व कप में उनकी संभावित भागीदारी पर चर्चा बढ़ा दी है।

सीरीज अभी खेली जा रही टेस्ट सीरीज इंडिया-A अभी बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में दक्षिण अफ्रीका-A के खिलाफ 2 मैचों की लाल गेंद की सीरीज खेल रही है। पहला मैच 2 नवंबर को समाप्त हुआ, जिसमें ऋषभ पंत की अगुवाई वाली टीम ने जीत दर्ज की। दूसरा मुकाबला सोमवार, 6 नवंबर से शुरू होगा। वहीं, चयनकर्ता जल्द ही बैठक कर सफेद गेंद सीरीज और टेंबा बावुमा की कप्तानी वाली दक्षिण अफ्रीका टीम के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए टीमों का चयन अंतिम रूप देंगे।