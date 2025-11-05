टेस्ट क्रिकेट इतिहास में भारत के खिलाफ इन गेंदबाजों ने चटकाए हैं सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट

#1 जेम्स एंडरसन (149 विकेट) इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन सूची में पहले स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2006 में भारत के खिलाफ पहला टेस्ट खेला था। आखिरी बार वह 2024 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। इस खिलाड़ी ने 39 मैच की 73 पारियों में 25.47 की औसत से 149 विकेट चटकाए थे। उन्होंने 7 बार 4 विकेट हॉल और 6 बार 5 विकेट हॉल लिए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/20 का रहा था।

#2 नाथन लियोन (130 विकेट) ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के दिग्गज स्पिन गेंदबाज नाथन लियोन सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच साल 2011 में खेला था। इस खिलाड़ी ने 32 टेस्ट की 56 पारियों में 130 विकेट अपने नाम किए हैं। लियोन ने 4 बार 4 विकेट हॉल और 9 बार 5 विकेट हॉल चटकाए हैं। इस खिलाड़ी की औसत 31.93 की रही है। लियोन का भारत के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 8/50 का है।

#3 मुथैया मुरलीधरन (105 विकेट) श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व महान गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 1993 में अपना पहला टेस्ट मैच भारत के खिलाफ खेला था। आखिरी बार वह 2010 में भारत के खिलाफ टेस्ट मैच खेलते हुए नजर आए थे। मुरलीधरन ने 22 मैचों की 32 पारियों में 32.61 की औसत से 105 विकेट चटकाए थे। उन्होंने 4 बार 4 विकेट हॉल और 7 बार 5 विकेट हॉल लिए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 8/87 का रहा था।