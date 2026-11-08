तीसरे वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी (फाइल तस्वीर)

वनडे क्रिकेट: हैमिल्टन के मैदान पर में कैसा रहा है कोहली और रोहित का प्रदर्शन?

लेखन आदर्श कुमार 11:55 am Nov 08, 202611:55 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला हैमिल्टन के सेडन पार्क में खेला जाएगा। शुरुआती दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज करने वाली शुभमन गिल की टीम की नजरें यह मैच जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करने पर होंगी। इस मुकाबले में एक बार फिर सबकी निगाहें दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा पर रहेंगी। ऐसे में आइए इस मैदान पर दोनों के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।