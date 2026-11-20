रोहित ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में 7.50 की औसत से 4 पारियों में कुल 30 रन बनाए। हाल ही में सम्पन्न हुई सीरीज में उनके स्कोर क्रमशः 0, 23, 0 और 7 रन रहे।

कोहली ने 4 पारियों में कुल 86 रन बनाए थे। कोहली ने इस सीरीज में 74, 7, 0 और 5 रन बनाए थे।

यह केवल दूसरी बार है जब कोहली ने किसी द्विपक्षीय वनडे सीरीज में 3 पारियों में दहाई का आंकड़ा नहीं छूआ है।