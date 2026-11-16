रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में बनाया अनचाहा रिकॉर्ड, आप भी जानिए
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ उसके घर में हाल ही में खेली गई वनडे सीरीज में भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के खराब प्रदर्शन ने उन्हें फिर चर्चा में ला दिया। वह 5 मैचों की 4 पारियों में 7.50 की औसत से ही रन बना पाए, जो 3 से अधिक मैचों की किसी भी द्विपक्षीय वनडे सीरीज में बतौर ओपनर उनकी सबसे खराब औसत है। उन्होंने इस दौरान 2 बार बिना खाता खोले सिर्फ 30 रन बनाए।
परेशानी
सीरीज में 2 बार शून्य पर आउट हुए रोहित
सीरीज में रोहित के स्कोर क्रमश: 0, 23, 0 और 7 रहे। हैमिल्टन में खेला गया तीसरा वनडे मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था।
बे ओवल में 5वें और आखिरी वनडे में 39 वर्षीय खिलाड़ी मैथ्यू फिशर की गेंद पर मिड-विकेट पर एक लेंथ गेंद को फ्लिक करने के बाद कैच आउट हो गए थे।
बता दें कि पूर्व भारतीय कप्तान मुश्किल पिचों पर तेज गेंदबाजों की सीम, स्विंग और बाउंसर गेंदों से लगातार परेशान रहे हैं।
रिकॉर्ड
रोहित के नाम दर्ज हुई सबसे खराब औसत
क्रिकइंफो के अनुसार, रोहित ने एक ओपनर के तौर पर किसी द्विपक्षीय वनडे सीरीज में सबसे खराब बल्लेबाजी औसत दर्ज की है।
इससे पहले उन्होंने 2010-11 के दक्षिण अफ्रीका दौरे पर 3 वनडे मैचों में 9.66 की औसत से रन बनाए थे।
रोहित की वनडे करियर में सबसे खराब औसत दक्षिण अफ्रीका (19.69) रही। इसके बाद न्यूजीलैंड में (29.18) और श्रीलंका में (31.13) है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में उनकी औसत 64.12 और 56.66 की है।
सवाल
रोहित के फॉर्म पर उठे सवाल
न्यूजीलैंड में रोहित की मुश्किलों ने उनकी फॉर्म और भविष्य पर नए सवाल खड़े कर दिए।
इस दौरे पर वह अपनी पारी पर नियंत्रण में नहीं दिखे, जो भारत के लिए एक बड़ी चिंता की बात है।
चौथे वनडे में 244 रन की हार ने टीम की घर से बाहर मुश्किल हालात से निपटने की काबिलियत पर गहरी चिंताएं सामने ला दीं।
रोहित इस साल 17 वनडे में 39.62 की औसत से 634 रन बनाने में सफल रहे हैं।