रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में बनाया अनचाहा रिकॉर्ड

रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में बनाया अनचाहा रिकॉर्ड, आप भी जानिए

लेखन भारत शर्मा 04:53 pm Nov 16, 202604:53 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ उसके घर में हाल ही में खेली गई वनडे सीरीज में भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के खराब प्रदर्शन ने उन्हें फिर चर्चा में ला दिया। वह 5 मैचों की 4 पारियों में 7.50 की औसत से ही रन बना पाए, जो 3 से अधिक मैचों की किसी भी द्विपक्षीय वनडे सीरीज में बतौर ओपनर उनकी सबसे खराब औसत है। उन्होंने इस दौरान 2 बार बिना खाता खोले सिर्फ 30 रन बनाए।