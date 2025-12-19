कपिल देव की गौतम गंभीर पर तीखी टिप्पणी, कहा- वह कोच नहीं मैनेजर हो सकते हैं

बयान कपिल ने क्या दिया बयान? कपिल ने इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स ICC शताब्दी सत्र में कहा, "समकालीन क्रिकेट में कोच शब्द को अक्सर गलत समझा जाता है। आज कल कोच शब्द बहुत आम है। गौतम गंभीर सिर्फ कोच नहीं हो सकते हैं, वे टीम के मैनेजर हो सकते हैं। कोच वह होता है, जिससे मैंने स्कूल और कॉलेज में क्रिकेट सीखी। वे मुझे सिखाते थे, उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया था। एक मुख्य कोच क्रिकेट के हर विभाग का तकनीकी विशेषज्ञ कैसे हो सकता है।"

भूमिका कपिल ने कोचिंग भूमिका को किया स्पष्ट कपिल ने आगे कहा, "जब किसी को लेग स्पिनर या विकेटकीपर जैसी विशिष्ट भूमिका सौंपी गई हो, तो आप कोच कैसे हो सकते हैं? गौतम लेग स्पिनर या विकेटकीपर के कोच कैसे हो सकते हैं?" उन्होंने कहा, "मेरा मानना ​​है कि प्रबंधन अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि वही खिलाड़ियों का भरोसा जीतता है। एक प्रबंधक के रूप में आप प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान करते हैं, जिससे युवा खिलाड़ियों को उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद मिलती है।"

