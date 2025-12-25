विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26: विराट कोहली और रोहित शर्मा कब खेलेंगे अपना अगला मैच?

इस समय खेली जा रही विजय हजारे ट्रॉफी काफी चर्चा में है। दरअसल, इस बार इस प्रतिष्ठित लिस्ट-A टूर्नामेंट में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज हिस्सा ले रहे हैं। बीते बुधवार (24 दिसंबर) को हुए मुकाबलों में कोहली ने दिल्ली से खेलते हुए और रोहित ने मुंबई का प्रतिनिधित्व करते हुए शतक लगाए। अब ये दोनों खिलाड़ी इस घरेलू टूर्नामेंट में कम से कम 1-1 मैच और खेलने वाले हैं। आइए इस बारे में विस्तार से बताते हैं।

कोहली कोहली ने आंध्र प्रदेश के विरुद्ध जड़ा शतक एलीट ग्रुप मुकाबले में आंध्र प्रदेश ने दिल्ली के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए रिकी भुई के शतक की मदद से 298/8 रन का स्कोर बनाया था। चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए कोहली ने 101 गेंदों में 14 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 131 रन बनाए थे। ये कोहली के लिस्ट-A करियर का कुल 58वां शतक साबित हुआ। उनकी इस पारी की मदद से दिल्ली ने 6 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल किया था।

रोहित रोहित ने सिक्किम के विरुद्ध लगाया बड़ा शतक सिक्किम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों के बाद 236/7 का स्कोर बनाया था। सवाई मानसिंह स्टेडियम में इस लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित ने विपक्षी गेंदबाजों की खूब पिटाई की। उन्होंने कम अनुभवी गेंदबाजों के सामने अपने अनुभव का प्रदर्शन करते हुए शतक लगाया। वह 94 गेंदों में 18 चौकों और 9 छक्कों की बदौलत 155 रन बनाकर आउट हुए। आखिर में मुंबई ने 8 विकेट से जीत दर्ज की।

Advertisement

अगला मैच रोहित और कोहली कब खेलेंगे अपना अगला मैच? रोहित मुंबई के दूसरे एलीट ग्रुप-C मैच में भी खेलेंगे, जो शुक्रवार (26 दिसंबर) को सवाई मानसिंह स्टेडियम में उत्तराखंड के खिलाफ खेला जाएगा। उत्तराखंड को अपने पहले मैच में हार मिली थी। दूसरी तरफ कोहली भी शुक्रवार (26 दिसंबर) को BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में गुजरात के खिलाफ दिल्ली का दूसरा एलीट ग्रुप-D मैच खेलेंगे। बता दें कि गुजरात ने भी अपने पहले मुकाबले में जीत दर्ज की हुई है।

Advertisement