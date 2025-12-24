विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26: विराट कोहली ने लिस्ट-A करियर का 58वां शतक जड़ा, जानिए आंकड़े

इस समय खेली जा रही विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने शानदार शतकीय पारी (131) खेली। उन्होंने आंध्र क्रिकेट टीम के खिलाफ 83 गेंदों का सामना करते हुए अपना शतक पूरा किया। यह उनके लिस्ट-A करियर का कुल 58वां शतक रहा। दिल्ली 299 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी और उसने 4 विकेट से जीत दर्ज की। कोहली ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में भी अच्छा प्रदर्शन किया था।

पारी ऐसी रही कोहली की पारी आंध्र ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 298/8 का स्कोर बनाया। बेंगलुरु स्थित BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के स्टेडियम में इस लक्ष्य का पीछा करते हुए कोहली ने विपक्षी गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने प्रियांश आर्य (74) के साथ 71 गेंदों में 113 रन और नितीश राणा के साथ 123 गेंदों में 160 रन जोड़े। कोहली 101 गेंदों में 131 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 14 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 129.70 की रही।

पहला कोहली के बल्ले से विजय हजारे ट्रॉफी में निकला 5वां शतक कोहली ने अब तक विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट में कुल 15 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 68 से ज्यादा की उम्दा औसत के साथ 900 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उनके नाम 5 शतक और 3 अर्धशतक दर्ज हैं। अपनी इस शानदार पारी के दौरान कोहली ने लिस्ट-A क्रिकेट में 16,000 रन भी पूरे कर लिए। वह भारत की ओर से इस आंकड़े को छूने वाले सचिन तेंदुलकर (21,999) के बाद सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बने।

फॉर्म कमाल के फॉर्म में हैं कोहली दिग्गज बल्लेबाज कोहली इस साल भारत की ओर से वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने 13 मैचों में 65.10 की औसत और 96.15 की स्ट्राइक रेट से 651 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 3 शतक भी अपने नाम किए। कोहली 16,000 लिस्ट-A रन बनाने वाले नौवें खिलाड़ी बन गए हैं। वह ग्राहम गूच, ग्रीम हिक, तेंदुलकर, कुमार संगाकारा, सर विवियन रिचर्ड्स, रिकी पोंटिंग, गॉर्डन ग्रीनिज और सनथ जयसूर्या जैसे खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं।

