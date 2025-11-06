वरुण चक्रवर्ती ने ग्लेन मैक्सवेल को टी-20 में छठी बार किया आउट, जानिए कैसा है मुकाबला

LOADING...
वरुण चक्रवर्ती ने मैक्सवेल का लिया विकेट (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

लेखन अंकित पसबोला
Nov 06, 2025
06:16 pm
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने सीरीज के चौथे टी-20 मैच में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को 48 रन से करारी शिकस्त दी। क्वींसलैंड में खेले गए मैच में जीत के लिए मिले 168 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए कंगारू टीम 119 रन पर ही सिमट गई। इस मैच में ग्लेन मैक्सवेल सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए। उनका विकेट वरुण चक्रवर्ती ने लिया। इस बीच मैक्सवेल के टी-20 क्रिकेट में चक्रवर्ती के खिलाफ आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

आमने-सामने 

चक्रवर्ती ने टी-20 क्रिकेट में कुल छठी बार लिया मैक्सवेल का विकेट 

अब तक इन दोनों खिलाड़ियों की आपसी भिड़ंत में चक्रवर्ती का पलड़ा भारी रहा है। चक्रवर्ती ने टी-20 क्रिकेट (IPL सहित) में कुल छठी बार मैक्सवेल का विकेट हासिल किया है। अब तक भारतीय स्पिनर ने मैक्सवेल के सामने 9 टी-20 पारियों में 35 गेंदे की हैं, जिसमें उन्होंने 51 रन बनाए हैं। मैक्सवेल ने चक्रवर्ती की गेंदों पर 6 चौके और 2 छक्के भी लगाए हैं।

लेखा-जोखा 

भारत ने इस तरह से जीता मैच 

पहले टी-20 में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। भारतीय टीम के लिए शुभमन गिल ने सबसे बड़ी 46 रनों की पारी खेली। अभिषेक शर्मा (28) और शिवम दुबे (22) के उपयोगी योगदान से भारत ने 167/8 का स्कोर बनाया। नाथन एलिस और एडम जैम्पा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3-3 विकेट लिए। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 119 रन पर सिमट गई। भारत से अक्षर, और शिवम ने 2-2 विकेट लिए, जबकि वाशिंगटन सुंदर ने 3 विकेट लिए।