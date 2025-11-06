वरुण चक्रवर्ती ने मैक्सवेल का लिया विकेट (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

वरुण चक्रवर्ती ने ग्लेन मैक्सवेल को टी-20 में छठी बार किया आउट, जानिए कैसा है मुकाबला

लेखन अंकित पसबोला 06:16 pm Nov 06, 202506:16 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने सीरीज के चौथे टी-20 मैच में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को 48 रन से करारी शिकस्त दी। क्वींसलैंड में खेले गए मैच में जीत के लिए मिले 168 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए कंगारू टीम 119 रन पर ही सिमट गई। इस मैच में ग्लेन मैक्सवेल सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए। उनका विकेट वरुण चक्रवर्ती ने लिया। इस बीच मैक्सवेल के टी-20 क्रिकेट में चक्रवर्ती के खिलाफ आंकड़ों पर नजर डालते हैं।