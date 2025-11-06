भारत ने चौथे टी-20 में ऑस्ट्रेलिया को 48 रन से हराया, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स 

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा मुकाबले में कंगारू टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम के लिए शुभमन गिल ने सबसे बड़ी 46 रनों की पारी खेली। उन्होंने 39 गेंदों का सामना करते हुए ये रन बनाए। आखिरी ओवरों में अक्षर पटेल ने तेज 21 रन बनाए। नाथन एलिस और एडम जैम्पा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3-3 विकेट लिए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाया। अक्षर, वाशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे ने 2-2 विकेट लिए।

ऑलराउंडर अक्षर ने किया शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन अक्षर ने मैच में शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन किया। पहले उन्होंने आखिरी ओवरों में ताबड़तोड़ 11 गेंदों में 21 रन बनाए। उनके बल्ले से 1 चौका और 1 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 190.91 की रही। इसके बाद गेंदबाजी में भी अक्षर छा गए। उन्होंने अपने कोटे के 4 ओवर में सिर्फ 20 रन खर्च किए और 2 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। उनकी इकॉनमी 5 की रही। अक्षर ने मैथ्यू शॉर्ट (25) और जोश इंग्लिश (12) को अपना शिकार बनाया।

गेंदबाजी जैम्पा और एलिस ने की शानदार गेंदबाजी एलिस ने 4 ओवर गेंदबाजी की और सिर्फ 21 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी 5.20 की रही। जैम्पा ने अपने 4 ओवर के कोटे में 45 रन खर्च करते हुए 3 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी 11.20 की रही। इस सीरीज में एलिस कमाल की फॉर्म में हैं। उन्होंने 4 मुकाबले खेले हैं और इसकी 4 पारियों में 11.44 की औसत से 9 विकेट अपने नाम करने में सफल रहे हैं। उनकी इकॉनमी रेट 7.77 की रही है।

उपलब्धि एलिस ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में पूरे किए 50 विकेट एलिस ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 50 विकेट पूरे कर लिए। उन्होंने अपना पहला मुकाबला साल 2021 में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। इस खिलाड़ी ने अब तक 31 मुकाबले खेले हैं और इसकी 31 पारियों में 17.48 की उम्दा औसत से 50 विकेट लिए हैं। उन्होंने 1 बार 4 विकेट हॉल भी लिया है और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/28 का रहा है। उन्होंने अपने करियर में सबसे ज्यादा विकेट (16) भारत के खिलाफ ही लिए हैं।