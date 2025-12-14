लियोनल मेसी मुंबई में सचिन तेंदुलकर और सुनील क्षेत्री से मिले, देखिए वीडियो

अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी अपने भारत दौरे के दौरान मुंबई में कार्यक्रम में शामिल हुए। वानखेड़े स्टेडियम में मेसी भारत के बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते हुए नजर आए। इस मौके पर स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर और सुनील छेत्री जैसे दिग्गज भी शामिल थे। बता दें कि भारत के इसी दौरे के दौरान मुंबई से पहले मेसी हैदराबाद और कोलकाता के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

मेसी भारत के बच्चों के साथ खेलते नजर आए मेसी दर्शकों से भरे खचाखच स्टेडियम में सचिन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बॉलीवुड अभिनेता अजेय देवगन और टाइगर श्रॉफ भी नजर आए। भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे के करीब मेसी, रोड्रिगो डिपॉल और लुईस सुआरेज के साथ वानखेड़े स्टेडियम में दाखिल हुए। उनके आते ही मैदान मेसी-मेसी के नारे से गूंजने लगा। इस बीच मेसी भारतीय दिग्गज सुनील छेत्री से भी मैदान पर मिले। मेसी, डीपॉल और सुआरेज भारत के बच्चों के साथ कुछ देर फुटबॉल खेलते दिखे।

ट्विटर पोस्ट छेत्री से मिलते मेसी SUNIL CHHETRI MEETS LEO MESSI. 😍❤️ pic.twitter.com/Tu1ajN15WE — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 14, 2025

सचिन सचिन ने मेसी को अपनी जर्सी भेंट की सचिन ने मेसी को अपनी विश्व कप 2011 की जर्सी उपहार स्वरूप दी, जबकि मेसी ने भारतीय दिग्गज को फुटबॉल दी। सचिन ने मेसी को लेकर कहा, "जिस तरह से आपने खेल के तीनों महान खिलाड़ियों का स्वागत किया है, वह सच में कमाल का है। जब लियो की बात आती है, तो अगर मुझे उनके खेल के बारे में बात करनी है, तो यह सही प्लेटफॉर्म नहीं होगा। उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया है।"

ट्विटर पोस्ट Twitter Post VIDEO FOR THE AGES - SACHIN TENDULKAR AND LEO MESSI ON THE SAME STAGE. ❤️ pic.twitter.com/mnV1KP4pZj — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 14, 2025

कारण भारत क्यों आए हैं मेसी? मेसी अपने 'GOAT इंडिया टूर 2025' के तहत भारत आए हैं। मेसी ने हैदराबाद में मैच के बाद स्टेडियम के चारों ओर परेड वॉक कर दर्शकों का अभिवादन किया था। उन्होंने GOAT कप का अनावरण भी किया था। बाद में मुख्यमंत्री रेड्डी ने मेसी, सुआरेज और पॉल का सम्मान किया था। इससे पहले कोलकाता में हुए कार्यक्रम में अव्यवस्था को लेकर दर्शक नाराज हो गए थे और उन्होंने बोतल और कुर्सिंयां फेंक दी थी।