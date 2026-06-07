वैभव सूर्यवंशी भारतीय टीम का हिस्सा बने हैं (तस्वीर: एक्स/@Vaibhavsooryava)

वैभव सूर्यवंशी के साथ दोहराई जाएगी 37 साल पुरानी कहानी, BCCI ने उठाया बड़ा कदम

लेखन आदर्श कुमार 12:09 pm Jun 07, 202612:09 pm

क्या है खबर?

वैभव सूर्यवंशी के साथ 37 साल पुरानी एक खास कहानी दोहराई जाएगी। 1989 में जब 16 वर्षीय सचिन तेंदुलकर पाकिस्तान दौरे पर गए थे, तब उनके भाई अजित तेंदुलकर भी उनका हौसला बढ़ाने के लिए वहां पहुंचे थे। अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 15 साल के वैभव के लिए बड़ा कदम उठाते हुए उनके माता-पिता को विदेशी दौरे पर साथ रहने की अनुमति दे दी है। उन्हें मानसिक मजबूती देने के लिए ये फैसला लिया गया है।