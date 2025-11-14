वैभव सूर्यवंशी ने UAE के खिलाफ 32 गेंदों में लगाया शतक, खेली 144 रन की पारी

इंडिया-A के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 (टी-20) में UAE क्रिकेट टीम के खिलाफ ताबड़तोड़ शतक (144) लगाया। उन्होंने दोहा में खेले जा रहे मैच में UAE के गेंदबाजों की जमकर खबर ली और सिर्फ 32 गेंदों पर ही अपना शतक पूरा किया। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अब तक के क्रिकेट करियर में कई बेहतरीन पारियां खेलीं हैं। आइए उनकी पारी और आंकड़ों के बारे में जानते हैं।

पारी बेहतरीन रही सूर्यवंशी की पारी सूर्यवंशी ने अयान खान के एक ओवर में लगातार 2 छक्के और एक चौका लगाते हुए अच्छी लय के संकेत दिए। उन्होंने सिर्फ 17 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और 32 गेंदों में अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। वह 42 गेंदों का 144 रन की पारी खेलकर आउट हुए। उन्होंने 11 चौके और 15 छक्के भी लगाए।

जानकारी सूर्यवंशी तीसरा सबसे तेज शतक वाले भारतीय बने सूर्यवंशी टी-20 क्रिकेट में तीसरा सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बने हैं। उनसे आगे सिर्फ उर्विल पटेल (28 गेंद बनाम त्रिपुरा, 2024) और अभिषेक शर्मा (28 रन बनाम मेघालय, 2024) हैं।

आंकड़े सूर्यवंशी ने किया है प्रभावशाली प्रदर्शन सूर्यवंशी ने अपने युवा करियर में प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। उन्होंने हाल ही में अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम के खिलाफ यूथ टेस्ट में धमाकेदार शतक (113) जड़ा था। वह यूथ वनडे मैच और इंडियन प्रीमियर लीग में भी शतकीय पारियां खेल चुके हैं। सूर्यवंशी ने IPL 2025 में 7 मुकाबले खेले और इसकी 7 पारियों में 206.55 की स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 1 शतक और 1 अर्धशतक निकला था।