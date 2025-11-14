ईडन गार्डन टेस्ट: भारत ने गंवाया यशस्वी जायसवाल का विकेट, ऐसा रहा पहला दिन

ईडन गार्डन में खेले जा रहे पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने पहली पारी में सभी विकेट खोकर 159 रन बनाए। जवाब में पहले दिन के खेल की समाप्ति तक भारतीय क्रिकेट टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 37 रन बनाए। स्टम्प्स तक केएल राहुल (13) और वाशिंगटन सुंदर (6) क्रीज पर मौजूद हैं। मेजबान टीम से यशस्वी जायसवाल (12) आउट होने वाले इकलौते बल्लेबाज रहे। आइए पहले दिन के खेल पर एक नजर डालते हैं।

पहला सत्र पहले सत्र में दक्षिण अफ्रीका ने गंवाए 3 विकेट टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेहमान टीम से मार्करम और रयान रिकेल्टन ने पहले विकेट के लिए 57 रन जोड़े। बाएं हाथ के बल्लेबाज रिकेल्टन 23 रन बनाकर पहले विकेट के रूप में आउट हुए। इसके कुछ देर बाद 62 रन के टीम स्कोर पर मार्करम आउट हुए। इन दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट बुमराह ने लिए। नंबर-3 पर खेलने आए कप्तान तेम्बा बावुमा 3 रन बनाकर आउट हुए। भोजनकाल तक दक्षिण अफ्रीका ने 105/3 का स्कोर बनाया।

दूसरे सत्र दूसरे सत्र में दक्षिण अफ्रीका ने गंवाए 5 विकेट दूसरे सत्र के दौरान दक्षिण अफ्रीका की पारी के विकेट निरंतर अंतराल पर गिरते चले गए। इस बीच वियान मुल्डर 24 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद टोनी डी जोरजी (24), काइल वेरिन (16), मार्को येंसन (0) और कॉर्बिन बोश (3) भी सस्ते में चलते बने। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपने एक ओवर में ही वेरिन और येंसन के विकेट चटकाए। चायकाल की घोषणा तक मेहमान टीम ने 8 विकेट खोकर 154 रन बनाए।

बुमराह बुमराह ने 16वीं बार 5 विकेट हॉल लिया बुमराह ने सलामी बल्लेबाज रयान रिकेल्टन (31) को आउट करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला था। इसके बाद उन्होंने एडेन मार्करम (31) को अपना शिकार बनाया। भारतीय दिग्गज तेज गेंदबाज ने इसके बाद टोनी डी जोरजी (24), साइमन हार्मर (5) और केशव महाराज (0) को पवेलियन भेजकर अपने 5 विकेट पूरे किए। इस खिलाड़ी ने 14 ओवर गेंदबाजी की और 5 मेडन ओवर के साथ 27 रन देकर ये विकेट लिए।

विकेट घरेलू सरजमीं पर बुमराह ने पूरे किए 150 अंतरराष्ट्रीय विकेट 2016 में बुमराह के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण के बाद से भारत में तेज गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है। इस अवधि में बुमराह सबसे आगे हैं, जिन्होंने घरेलू मैदान पर 151 अंतरराष्ट्रीय विकेट झटके हैं। मोहम्मद शमी 132 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर हैं। अनुभवी उमेश यादव ने 96 विकेट हासिल किए। ये आंकड़े बताते हैं कि भारतीय तेज गेंदबाजी इकाई ने घरेलू परिस्थितियों में लगातार प्रभावी प्रदर्शन किया है।