वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम में मौका मिला है

वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, भारतीय टीम में चुने जाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने

लेखन आदर्श कुमार 01:18 pm Jun 06, 202601:18 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इंग्लैंड, आयरलैंड दौरे के साथ-साथ एशियाई खेलों के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का चयन किया है। 15 साल और 71 दिन के वैभव सूर्यवंशी को भी जगह मिली है। वह भारतीय टीम में चयन होने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्हें 16 साल और 205 दिन की उम्र में टीम में जगह मिली थी। उन्होंने 1989 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ डेब्यू किया था।